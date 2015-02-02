Спорт за неделю: Успех фигуристов и поражение Шараповой в финале

Фото: ausopen.com

Очередное поражение Шараповой от Уильямс и успешное выступление российских фигуристов на чемпионате Европы, новая должность Ольги Зайцевой и трансфер Сейду Думбия, а также анонс предстоящих событий - в еженедельной рубрике M24.ru.

Девять медалей для фигуристов

В воскресенье в шведском Стокгольме завершился очередной чемпионат Европы по фигурному катанию. Прошедшее первенство россияне вполне могут занести себе в актив. Сборная России завоевала девять медалей - две золотые, три серебряные и четыре бронзовые.

Так, одиночницы Елизавета Туктамышева, Елена Радионова и Анна Погорилая ожидаемо оказались на голову сильнее всех соперниц и заняли в итоге весь пьедестал. Весь комплект медалей также увозят с европейского форума спортивные пары: Юко Кавагути/Александр Смирнов, Ксения Столбова/Федор Климов и Евгения Тарасова/Владимир Морозов.

Что касается мужского одиночного катания, то здесь наши Максим Ковтун и Сергей Воронов выиграли серебро и бронзу, уступив только испанцу Хавьеру Фернандесу. В танцах на льду Александра Степанова и Иван Букин выиграли бронзу, а Елена Ильиних и Руслан Жиганшин неожиданно остались без наград.

Таким образом, российские фигуристы по общему количеству медалей превзошли результат прошлогоднего чемпионата Европы, где завоевали два золота, четыре серебра и две бронзы.

Шарапова снова проигрывает Уильямс

В конце прошлой недели определились победители первого в сезоне теннисного турнира Большого шлема - Открытого чемпионата Австралии. У женщин победы добилась американка Серена Уильямс, которая в финальном поединке переиграла россиянку Марию Шарапову. Встреча, состоявшаяся в субботу, завершилась победой первой ракетки мира со счетом 6:3, 7:6 (7:5).

Поединок, который во время первого сета на 15 минут прерывался из-за дождя, продолжался 1 час 51 минуту. За матч Уильямс-младшая сделала 18 эйсов против 5 у россиянки. Большее количество невынужденных ошибок пришлось на долю американки (25 против 15), но при этом она же оказалась впереди и по общему числу выигранных очков (76 против 64).

Фото: ausopen.com

Важно отметить, что счет личных встреч теннисисток стал 17-2 в пользу Серены Уильямс. Обе победы Шараповой пришлись на 2004 год, после чего все очные встречи оставались за 33-летней американкой. В итоге поражение на Australian Open стало для Марии 16-м подряд в матчах с Сереной.

Уильямс в шестой раз в карьере выиграла Australian Open и в 19-й раз турнир серии Большого Шлема.

В мужской сетке триумфатором стал серб Новак Джокович. В решающем матче Джокович переиграл британца Энди Маррея со счетом 7:6 (7:5), 6:7 (4:7), 6:3, 6:0 и оформил пятую в карьере победу на Australian Open.

Для серба это восьмая победа на турнирах Большого шлема. При этом выиграв в Мельбурне в 2015 году, Джокович превзошел достижение великого швейцарца Роджера Федерера, который первенствовал на австралийском корте 4 раза.

Форвард ЦСКА отправляется в Рим

Одной из главных новостей зимнего перерыва в Российской футбольной Премьер-лиге стал переход армейца Сейду Думбия. Форвард сборной Кот-д'Ивуара продолжит карьеру в итальянской "Роме". Сумма трансфера составила 14,4 миллиона евро, а контракт с ивуарийцем подписан до 30 июня 2019 года.

При этом московская команда может получить еще 1,5 миллиона евро в качестве бонусов.

Стоит отметить, что за "красно-синих" Думбия провел 129 матчей, в которых забил 83 гола. В составе ЦСКА футболист стал двукратным чемпионом России, двукратным обладателем Кубка и Суперкубка страны. Кроме того, два последних сезона он становился лучшим бомбардиром чемпионата России, а в 2011 и 2014 годах признавался лучшим футболистом страны.

Из спортсменов в наставники

24 января биатлонистка Ольга Зайцева, которая в нынешнем сезоне не провела ни одной гонки, объявила о решении завершить карьеру. Вскоре президент Союза биатлонистов России (СБР) Александр Кравцов предложил ей исполнять обязанности главного тренера сборной России.

И вот в конце прошлой недели двукратная олимпийская чемпионка ответила согласием и теперь будет занимать пост и.о. главного тренера национальной команды

До сих пор позиция главного тренера в сборной оставалась вакантной. Эта должность была упразднена по итогам сезона 2011/12. Последним главным тренером команды был Валерий Польховский, и теперь эту должность будет занимать Зайцева. Напомним, что в настоящее время старшим тренером мужской команды является Александр Касперович, женскую возглавляет Владимир Королькевич.

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

В ближайшее время СБР составит план вхождения Зайцевой в должность главного тренера сборной России. Олимпийской чемпионке предстоит изучить управленческую составляющую, законы и подзаконные акты.

В 2002 году Зайцева закончила Российскую Государственную Академию физической культуры, получив диплом специалиста по физической культуре и спорту. Тема ее дипломной работы – "Анализ действий на огневых рубежах высококвалифицированных биатлонистов на этапах Кубка мира".

Зайцева выступала за сборную страны с 1999 года. На ее счету две золотых и серебряная медаль в эстафетах на Олимпийских играх. На провальной для россиян Олимпиаде в Ванкувере она завоевала также серебро в масс-старте. Кроме того, Зайцева трижды становилась чемпионкой мира (дважды - в эстафетных гонках).

Борзаковский уходит из большого спорта

Олимпийский чемпион в беге на 800 метров Юрий Борзаковский завершил спортивную карьеру. Торжественная церемония проводов 33-летнего спортсмена прошла в воскресенье в рамках турнира "Русская зима".

При этом еще в пятницу президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Валентин Балахничев сообщил, что предложил Минспорту кандидатуру Борзаковского на пост главного тренера сборной России по легкой атлетике. Позднее кандидатуру уроженца подмосковного Кратово поддержал министр спорта Виталий Мутко.

Сам Борзаковский заявлял, что намерен заняться тренерской деятельностью, поэтому предложение возглавить сборную принял.

Бегун Юрий Борзаковский завершил спортивную карьеру

Юрий Борзаковский - чемпион мира и трехкратный чемпион Европы. Основной дистанцией, на которой он выступал с 2000 года, являются 800 метров. Знаковым моментом в его карьере стал финальный забег на 800 метров на Олимпиаде в Афинах. Борзаковский за 50 метров до финиша бежал пятым, но сумел вырваться вперед и оставил позади даже грозного датчанина Уилсона Кипкетера.

Это единственная олимпийская золотая медаль российских легкоатлетов в беговых дисциплинах за 20 лет.

Что посмотреть на этой неделе

6 февраля после небольшого перерыва возобновляется Кубок мира по биатлону. В этот раз "стреляющие лыжники" будут сражаться на чешской земле, в Нове-Место. Биатлонистов ждут четыре гонки: спринт, гонка преследования, смешанная эстафета и супермикс (одиночная смешанная эстафета).

Ранее стало известно, что этот этап пропустят Дмитрий Малышко и Тимофей Лапшин. При этом на этап в Нове-Место поедут молодые спортсмены, в частности Матвей Елисеев, Антон Бабиков и Алексей Слепов.

Баскетболисты столичного ЦСКА 5 февраля постараются продлить свою победную серию в Евролиге. На сей раз соперником "красно-синих" станет греческий "Олимпиакос", с которым армейцам предстоит сыграть на выезде. Отметим, что московская команда пока выступает в Евролиге без поражений. Победа над "Олимпиакосом" может стать для ЦСКА уже 16-й кряду.

До окончания регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги остается совсем немного времени, поэтому каждое добытое очко может повлиять на распределение мест перед плей-офф. Московские команды на этой неделе проведут только по одному матчу.

Столичное "Динамо" во вторник, 3 февраля, сыграет на выезде с казанским "Ак Барсом", а ЦСКА на своей площадке встретится с ярославским "Локомотивом".

Даниил Адамов