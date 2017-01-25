Росавиация сняла запрет на перевозку Samsung Galaxy Note 7 в самолетах

Фото: DPA/Jannis Mattar

Росавиация сняла запрет на перевозку смартфонов Samsung Galaxy Note 7 в самолетах, сообщает пресс-служба ведомства.

Уточняется, что компания Samsung проинформировала ведомство о мерах по повышению безопасности устройств. В частности, было выпущено принудительное обновление для оставшихся в обращении смартфонов, которое снизило их уровень зарядки до 0 процентов. Тем самым, была ограничена возможность зарядки аккумуляторов смартфона и подключения его к мобильным сетям и беспроводному интернету.

Вместе с тем, компания Samsung предложила всем пользователям модели обменять смартфоны на другие устройства или выплатить компенсацию.