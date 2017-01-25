Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 января 2017, 13:23

Технологии

Росавиация сняла запрет на перевозку Samsung Galaxy Note 7 в самолетах

Фото: DPA/Jannis Mattar

Росавиация сняла запрет на перевозку смартфонов Samsung Galaxy Note 7 в самолетах, сообщает пресс-служба ведомства.

Уточняется, что компания Samsung проинформировала ведомство о мерах по повышению безопасности устройств. В частности, было выпущено принудительное обновление для оставшихся в обращении смартфонов, которое снизило их уровень зарядки до 0 процентов. Тем самым, была ограничена возможность зарядки аккумуляторов смартфона и подключения его к мобильным сетям и беспроводному интернету.

Вместе с тем, компания Samsung предложила всем пользователям модели обменять смартфоны на другие устройства или выплатить компенсацию.

Сайты по теме


ВЗРЫВАЮЩИЕСЯ СМАРТФОНЫ

В начале сентября 2016 года компания Samsung остановила во всех странах продажи смартфонов Galaxy Note 7 из-за неполадок с аккумуляторами, в результате которых смартфоны загорались. На тот момент по всему миру были проданы более 2,5 миллиона телефонов. В компании насчитали 35 случаев перегрева и выхода из строя аккумуляторов.

Старт продаж смартфонов Samsung Galaxy Note 7 в России был отложен на неопределенное время, а затем и вовсе отменен.

Из-за неполадок с телефоном было запрещено им пользоваться в российских самолетах и аэропортах.

В процессе исследования причин возгорания смартфонов экспертам Samsung удалось выяснить, что неполадки возникали из-за недочетов в проектировании аккумуляторов и технологическом процессе сборки устройств.

Аналитики полагают, что история со взрывающимися смартфонами обойдется компании в сумму более 6 миллиардов долларов.

технологии авиа и аэропорты

Главное

К чему приведет отсрочка эвакуации машин при нарушении парковки?

Такая мера сможет дисциплинировать владельцев авто

Однако эксперты уверены: она "никогда не будет реализована"

Читать
закрыть

Можно ли забронировать парковочное место во дворе?

Никто не имеет права занимать или "бронировать" за собой расчищенное место

Исключение составляют случаи, когда земля находится в чьей-то собственности или аренде

Читать
закрыть

Зачем нужна обязательная постановка животных на учет?

Поправки помогут эффективно разыскивать потерявшихся питомцев

Нововведения помогут наказывать недобросовестных владельцев животных

Читать
закрыть

Могут ли уволить за публикацию интимных фото в Сети?

Российские компании включили платформу OnlyFans в список ресурсов для проверки сотрудников

Эксперты уверены: такие проверки – нормальная практика для компаний

Читать
закрыть

Почему зумеры внедряют тренд "12 месяцев – 12 покупок"?

Молодежь пришла к выводу: проводить время на маркетплейсах – бессмысленная история

Новый тренд помогает снизить тревогу из-за денег и будущего

Читать
закрыть

Что изменится в правилах поступления в вузы в 2026 году?

Теперь абитуриенты смогут подать документы тремя способами

Также корректировки произошли в правилах целевого приема

Читать
закрыть

Чем закончится обострение конфликта между Ираном и США?

Эксперты уверены: для Штатов иранские власти давно являются проблемой

Ситуация в Иране может быть создана, чтобы отвлечь общественность от других процессов

Читать
закрыть

Начнут ли в России снимать процесс родов на видео?

Мера поможет создать объективную доказательную базу на случай возможных нарушений

Однако эксперты уверены: ни к чему хорошему такая инициатива не приведет

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика