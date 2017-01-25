Росавиация сняла запрет на перевозку Samsung Galaxy Note 7 в самолетах

Фото: DPA/Jannis Mattar
Росавиация сняла запрет на перевозку смартфонов Samsung Galaxy Note 7 в самолетах, сообщает пресс-служба ведомства.
Уточняется, что компания Samsung проинформировала ведомство о мерах по повышению безопасности устройств. В частности, было выпущено принудительное обновление для оставшихся в обращении смартфонов, которое снизило их уровень зарядки до 0 процентов. Тем самым, была ограничена возможность зарядки аккумуляторов смартфона и подключения его к мобильным сетям и беспроводному интернету.
Вместе с тем, компания Samsung предложила всем пользователям модели обменять смартфоны на другие устройства или выплатить компенсацию.
ВЗРЫВАЮЩИЕСЯ СМАРТФОНЫ
В начале сентября 2016 года компания Samsung остановила во всех странах продажи смартфонов Galaxy Note 7 из-за неполадок с аккумуляторами, в результате которых смартфоны загорались. На тот момент по всему миру были проданы более 2,5 миллиона телефонов. В компании насчитали 35 случаев перегрева и выхода из строя аккумуляторов.
Старт продаж смартфонов Samsung Galaxy Note 7 в России был отложен на неопределенное время, а затем и вовсе отменен.
Из-за неполадок с телефоном было запрещено им пользоваться в российских самолетах и аэропортах.
В процессе исследования причин возгорания смартфонов экспертам Samsung удалось выяснить, что неполадки возникали из-за недочетов в проектировании аккумуляторов и технологическом процессе сборки устройств.
Аналитики полагают, что история со взрывающимися смартфонами обойдется компании в сумму более 6 миллиардов долларов.