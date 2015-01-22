Windows 10 можно будет скачать бесплатно в течение года

Корпорация Microsoft презентовала новую операционную систему

Корпорация Microsoft представила новую операционную систему Windows 10. Об этом сообщает канал Москва 24.

Финальная версия должна появиться на рынке в конце 2015 года. Следующая тестовая версия ОС будет доступна для пользователей на следующей неделе, версия для мобильных устройств - в феврале.

Новая версия будет в течение года доступна для бесплатного обновления пользователям Windows 8.1, Windows 7 и Windows Phone 8.1.

Разработчики вернули меню "Пуск", отсутствие которого в Windows 8 вызвало критику со стороны пользователей.

Кроме того, в операционке появился голосовой помощник Cortana. Программа поможет найти фотографию на компьютере или запустить приложение.

На смену Internet Explorer пришел новый браузер под кодовым названием Spartan. Похожий по возможностям на Chrome и Firefox, "Спартанец" будет работать быстро.

Windows 10 расширит функциональность консоли Xbox One. Теперь пользователи игровой приставки смогут получить доступ к своим любимым играм с помощью планшета или компьютера под управлением Windows 10.

Вместе с новой операционной системой компания презентовала голографические очки со встроенными динамиками и процессорами HoloLens.

Отметим, что среди российских пользователей Windows 7 является абсолютным лидером рынка. Также Windows 7 остается самой популярной операционной системой в мире.