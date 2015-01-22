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Москва 24

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Технологии

22 января 2015, 14:16

Windows 10 можно будет скачать бесплатно в течение года

технологии презентация Windows 10 Mircosoft

Корпорация Microsoft презентовала новую операционную систему

Корпорация Microsoft представила новую операционную систему Windows 10. Об этом сообщает канал Москва 24.

Финальная версия должна появиться на рынке в конце 2015 года. Следующая тестовая версия ОС будет доступна для пользователей на следующей неделе, версия для мобильных устройств - в феврале.

Новая версия будет в течение года доступна для бесплатного обновления пользователям Windows 8.1, Windows 7 и Windows Phone 8.1.

Разработчики вернули меню "Пуск", отсутствие которого в Windows 8 вызвало критику со стороны пользователей.

Кроме того, в операционке появился голосовой помощник Cortana. Программа поможет найти фотографию на компьютере или запустить приложение.

На смену Internet Explorer пришел новый браузер под кодовым названием Spartan. Похожий по возможностям на Chrome и Firefox, "Спартанец" будет работать быстро.

Windows 10 расширит функциональность консоли Xbox One. Теперь пользователи игровой приставки смогут получить доступ к своим любимым играм с помощью планшета или компьютера под управлением Windows 10.

Вместе с новой операционной системой компания презентовала голографические очки со встроенными динамиками и процессорами HoloLens.

Отметим, что среди российских пользователей Windows 7 является абсолютным лидером рынка. Также Windows 7 остается самой популярной операционной системой в мире.

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