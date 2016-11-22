Все о моей матери: спектакль по дневникам детей Цветаевой

Ни одного выдуманного слова, ни одной вымышленной ситуации

Дата: 22 ноября в 19:00.

Место: Дом-музей Марины Цветаевой (Борисоглебский переулок, 6, строение 1).

Марина Цветаева в 1919 году. Фото: wikimedia.org

Ради чего идти: спектакль "Моя мать – Марина Цветаева" создан на основе дневниковых записей ее старших детей Ариадны и Георгия, а также записанных матерью первых слов погибшей в детстве Ирины. Каждый из детей запомнил мать по-своему. Как сообщает пресс-служба музея, "в спектакле нет ни одного выдуманного слова, ни одной вымышленной ситуации".

Спектакль поставила молодой театральный режиссер Галина Федорова. Премьера спектакля состоялась 11 октября в музее Марины Цветаевой.

Что еще: еще один спектакль о Цветаевой появился недавно в репертуаре Театра.Doc. "Цветаева. Гардероб" рассказывает об отношениях поэта (Цветаева, как и Ахматова, требовала называть себя именно так – в мужском роде).

Цена: по входным билетам в музей.

Подробности о спектакле можно узнать на странице события в Facebook.