Олег Меньшиков: "Мне нравится наглость наших планов!"

Олег Меньшиков. Фото: m24.ru/ Владимир Яроцкий

27 августа Театр имени Ермоловой открыл юбилейный 90-й сезон. Сбор труппы пришелся как раз на день рождения Владимира Андреева, легенды театра и кино, чья жизнь неразрывно связана с историей театра на Тверской. С апреля 2012 года он после многолетнего руководства сложил свои полномочия худрука, передав их Олегу Меньшикову, а для себя оставил пост президента театра.

Народного артиста встречали еще на улице – вдоль Тверской выстроился весь коллектив с Олегом Меньшиковым во главе. Молодое поколение ермоловцев приветствовало Владимира Андреева пестрыми флагами, на полотнах которых отпечатан логотип театра. Под дружные аплодисменты актер проследовал в фойе.

"Я настолько люблю наш театр, что молю бога дать мне сил еще пожить, – сказал Владимир Алексеевич. – Люблю театр вчерашний – театр мук, ошибок, обманов, а больше всего люблю театр сегодняшний. Это правда, это не слова!

Мне нравится внезапность и быстрота, с которой меняется цвет этих стен, нравится, что букеты перед тем или иным спектаклем меняются, и шеф ходит и лично проверяет, какого они качества. Он постоянно что-то придумывает! Мне нравится, как Олег Евгеньевич легко, серьезно и продуманно ведет дело.

Помню, как боялись люди, когда он пришел в театр. Вопрошали, что нас ждет в будущем? Трепетали души. А он так мудро управляет этим кораблем, набирая талантливую молодежь. У нас ведь удивительные ребята! За одно это я люблю Ермоловский театр! Конечно, у нас есть и среднего поколения мастера, но теперь появились по-настоящему светлые люди. То, что вы, Олег Евгеньевич, сегодня сообщили в планах – это серьезно. Мне до сих пор задают вопрос: "Как получилось, что вы освободили себя от этого бремени и передали Меньшикову?" А я говорю: "С той остановки поезд давно ушел". Я не так сентиментален, но мне нравится сегодняшний Театр Ермоловой, люди, которые ему служат, и я их люблю и хочу еще пожить".

Владимир Андреев. Фото: m24.ru/ Владимир Яроцкий

Олег Меньшиков не стал зачитывать телеграммы, которые поступили в театр на имя Андреева, просто перечислил фамилии: Путин, Медведев, Матвиенко, Собянин, Кибовский, Калягин. Представители двух поколений ермоловцев исполнили музыкальные номера. Чествование юбиляра продолжилось в неформальной обстановке. На кабинет Владимира Андреева коллеги прикрепили золотую цифру 85, обрамленную лавровым венком.

Возвращаясь к планам театра, Меньшиков сообщил, что в сезоне появятся девять новых спектаклей, четыре из них выйдут на новой сцене. Вильма Кутавичюте, выпускница мастерской Леонида Хейфеца, поставит "Безымянную звезду". В послужном списке актрисы роли в вахтанговском "Евгении Онегине", "Сахаре" театра "Практика", "Машеньке" Театра имени Моссовета. Меньшиков пригласил Кутавичюте в качестве режиссера.

Константин Муханов, студент ГИТИС возьмется за Хармса ("Елизавета Бам"), Олеся Невмержицкая представит свою версию "События" Набокова. Алексей Левинский обратится к наследию Кафки и выпустит спектакль "Процесс".

Сам худрук вместе с Галиной Дубовской работает над постановкой пьесы Констанции Деннинг "Extasy rave". Валерий Печейкин адаптировал произведение для театра. Спектакль выйдет на основной сцене, где появятся "Трехгрошовая опера" Никиты Гришпуна, "Макбет" Алексея Размахова, интерпретация романа Замятина "Мы", которую переведет на театральный язык Илья Шагалов.

"Мне наши планы нравятся. Нравится их наглость!" – резюмировал худрук.

Олег Меньшиков и Владимир Андреев. Фото: m24.ru/ Владимир Яроцкий

Помимо премьер Меньшиков намерен заняться развитием пространства театра, заполнить его новыми формами. К примеру, у него есть виды на освободившиеся площади, ранее сдаваемые в аренду. Там худрук мечтает открыть театральное кафе. "Мы хотим сделать ресторанную историю, чтобы был клуб, чтобы это привлекало к театру. Хотя вчера поступило предложение сделать там тренажерный зал", – сказал Меньшиков на сборе труппы.

Специально к юбилею театра, к 90-му сезону, откроется фестиваль "Ермоловский +", который охватит музыкальную, кинематографическую, изобразительную и даже спортивную сферы. Обещают даже "бродилки", которые срежиссируют Олеся Невмержицкая, Алексей Размахов и Александр Созонов. Закончится фестиваль в мае грандиозным гала-концертом "Ермоловский 90".