На юго-востоке столицы задержаны угонщики такси

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Задержаны четверо неизвестных, ограбивших водителя такси и попытавшихся скрыться на его автомобиле, сообщает "Интерфакс".

Накануне в полицию обратился 27-летний таксист, который сообщил о преступлении. По информации пострадавшего, возле Курского вокзала в его машину сели четверо пассажиров. У автозаправочной станции на 5-й Кабельной улице неизвестные, угрожая водителю ножом. Отобрали у него мобильный телефон и 6 тысяч рублей.

После нападавшие скрылись на автомобиле, принадлежащем таксомоторной компании. Подозреваемых удалось задержать тем же вечером вблизи дома номер 4 по улице Косинской в ЮВАО.

Ни один из четырех злоумышленников не имел при себе документов. Личности подозреваемых устанавливаются.