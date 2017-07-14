Срок обмена иностранных водительских прав продлили до 1 июня 2018 года

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Депутаты Госдумы на пленарном заседании 14 июля приняли в окончательном чтении закон, который продлевает срок обмена национальных водительских удостоверений до 1 июня 2018 года. Об этом сообщает Агентство "Москва".

Как сказано в пояснительной записке, международные автомобильные перевозчики начали обмен водительских удостоверений работающих в их компаниях водителей-иностранцев еще в 2016 году. Тем не менее им пришлось столкнуться с рядом сложностей, и, в итоге, многие водители-иностранцы так и не успели получить российские права к 1 июня 2017 года. Чтобы не подрывать позиции российских перевозчиков на международном рынке, в Госдуме решили перенести крайний срок обмена водительских удостоверений на 1 июня 2018 года.

По мнению авторов инициативы, сдачу экзаменов на получение российских водительских прав для иностранцев серьезно затрудняет отсутствие необходимой материально-технической базы в экзаменационных подразделениях Госавтоинспекции, в частности – автомобилей и оборудованных автодромов.

При этом запрет на управление транспортом с иностранными правами в рамках предпринимательской или трудовой деятельности не распространяется на граждан Киргизии, а также тех государств, где русский язык законодательно признан официальным.