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Москва 24

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06 февраля 2015, 17:50

В День всех влюбленных в Москве поженятся более тысячи пар

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Фото: ТАСС/Зураб Джавахадзе

Более тысячи пар поженятся 14 февраля, в День всех влюбленных, сообщила пресс-секретарь столичного управления ЗАГС Евгения Смирнова.

По ее словам, 14 февраля на регистрацию брака в Москве подано 1,07 тысяч заявлений. В 2014 году в этот день заключили 831 брак. Смирнова напомнила, что в этом году праздник выпадает на субботу, отметив, что количество заключенных браков напрямую зависит не от даты, а от дня недели.

"Если на субботу выпадает любое красивое число, то это очень красивое число будет востребовано на 100%, а если число попадает на пятницу и четверг, то будет востребовано, но не в таком масштабе", - цитирует Смирнову Агентство "Москва".

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Напомним, в 2014 году более 17 тысяч заявлений на регистрацию брака москвичи подали через московский портал госуслуг.

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По словам сотрудника портала, это порядка 20 процентов от всех зарегистрированных за прошедший год браков. Всего за прошлый год было оформлено около 85 тысяч браков. Кроме того, количество желающих подать заявление в электронной форме за год выросло на полпроцента.

Так, среди молодоженов наиболее популярны три ЗАГСа: №1 в Коломенском, №4 на Бутырской улице и Дворец бракосочетания №3 на юго-востоке столицы.

По статистике, чаще всего пары решают пожениться 14 февраля и в День города. Другая традиционная дата для создания семьи - праздник Красная Горка - он приходится в этом году на 19 апреля. На этот день уже подано более 600 заявлений.

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