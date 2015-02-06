В День всех влюбленных в Москве поженятся более тысячи пар

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Более тысячи пар поженятся 14 февраля, в День всех влюбленных, сообщила пресс-секретарь столичного управления ЗАГС Евгения Смирнова.

По ее словам, 14 февраля на регистрацию брака в Москве подано 1,07 тысяч заявлений. В 2014 году в этот день заключили 831 брак. Смирнова напомнила, что в этом году праздник выпадает на субботу, отметив, что количество заключенных браков напрямую зависит не от даты, а от дня недели.

"Если на субботу выпадает любое красивое число, то это очень красивое число будет востребовано на 100%, а если число попадает на пятницу и четверг, то будет востребовано, но не в таком масштабе", - цитирует Смирнову Агентство "Москва".

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Напомним, в 2014 году более 17 тысяч заявлений на регистрацию брака москвичи подали через московский портал госуслуг.

По словам сотрудника портала, это порядка 20 процентов от всех зарегистрированных за прошедший год браков. Всего за прошлый год было оформлено около 85 тысяч браков. Кроме того, количество желающих подать заявление в электронной форме за год выросло на полпроцента.

Так, среди молодоженов наиболее популярны три ЗАГСа: №1 в Коломенском, №4 на Бутырской улице и Дворец бракосочетания №3 на юго-востоке столицы.

По статистике, чаще всего пары решают пожениться 14 февраля и в День города. Другая традиционная дата для создания семьи - праздник Красная Горка - он приходится в этом году на 19 апреля. На этот день уже подано более 600 заявлений.