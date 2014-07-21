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Происшествия

21 июля 2014, 11:02

Суд по делу Васильевой перенесли на 25 июля

суды Оборонсервис Евгения Васильева судебные заседания

Евгения Васильева. Фото: ИТАР-ТАСС

Пресненский суд Москвы отложил процесс по делу бывшего руководителя департамента Министерства обороны Евгении Васильевой, обвиняемой в мошенничестве. Заседание перенесли на 25 июля, сообщает агентство "Москва".

Перенос связан с назначением нового адвоката. Ранее заседание уже переносилось на другую дату, поскольку адвокат одной из подсудимых ушел в отпуск.

Напомним, Васильеву обвиняют в том, что она, используя свое служебное положение, выбирала наиболее ликвидные объекты недвижимости, акции и другое имущество, принадлежащие компании "Оборонсервис", после чего организовывала их продажу по заведомо заниженной цене.

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Экс-чиновница Минобороны также обвиняется в получении нескольких миллионов рублей наличными "от доверенных лиц, отвечающих за легализацию похищенных денежных средств". Общий ущерб от действий Васильевой оценили в 3 миллиарда рублей.

Дело Васильевой по 12 эпизодам выделено из основного дела "Оборонсервиса". В ходе следствия у подозреваемой изъяли коллекцию картин, 3,5 миллиона рублей наличными, более тысячи ювелирных изделий и наручные часы на 127 миллионов рублей.

Свою вину экс-чиновница признать отказалась. По ее словам, уголовное дело против нее сфабриковано, потерпевших нет, и "у следствия ничего не получилось".

Васильева находится под домашним арестом до 23 декабря. Находясь под следствием, она начала писать стихи, картины и записывать песни.

Сюжет: Дело "Оборонсервиса"

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