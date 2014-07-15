Бывшего адвоката "ЮКОСа" заочно осудили на 8 лет

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Бывшего адвоката "ЮКОСа" Наталью Лечбинскую, которая занималась оформлением банкротства компании, заочно приговорили к 8 годам колонии, сообщило во вторник агентство "Интерфакс".

"Судом назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы", - цитирует агентство слова сотрудника Гагаринского суда. Лечбинская признана виновной по трем статьям: "Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере", "Присвоение или растрата, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере" и "Легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления".

Согласно материалам дела, Лечбинская объявлена в международный розыск. Мнение адвоката осужденной пока не известно.

Напомним, что правоохранительные органы пытаются привлечь Наталью Лечбинскую к ответственности с 2008 года.