Суд признал виновным экс-главу ФСИН Реймера в хищении почти 3 млрд рублей

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Замоскворецкий суд Москвы признал виновным бывшего главу ФСИН России Александра Реймера, который обвинялся в хищении почти трех миллиардов рублей, сообщает телеканал "Москва 24"

Фигурантами дела также являются его бывший заместитель Николай Криволапов и директор Центра информационно-технического обеспечения и связи ФСИН Виктор Определенов. Их также признали виновными в мошенничестве.

Ранее прокурор просил суд приговорить Реймера к 9 годам колонии, оштрафовать на один миллион рублей, а также лишить звания генерал-полковника внутренней службы и всех госнаград. Для Криволапова обвинение просило 6 лет заключения, а для Определенова – 7 лет тюрьмы.



Все трое обвиняются по статьям о злоупотреблении должностными полномочиями и мошенничестве, а Криволапов еще и по статье о незаконном приобретении и хранении боеприпасов.