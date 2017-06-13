Суд признал виновным экс-главу ФСИН Реймера в хищении почти 3 млрд рублей

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Замоскворецкий суд Москвы признал виновным бывшего главу ФСИН России Александра Реймера, который обвинялся в хищении почти трех миллиардов рублей, сообщает телеканал "Москва 24"
Фигурантами дела также являются его бывший заместитель Николай Криволапов и директор Центра информационно-технического обеспечения и связи ФСИН Виктор Определенов. Их также признали виновными в мошенничестве.
Ранее прокурор просил суд приговорить Реймера к 9 годам колонии, оштрафовать на один миллион рублей, а также лишить звания генерал-полковника внутренней службы и всех госнаград. Для Криволапова обвинение просило 6 лет заключения, а для Определенова – 7 лет тюрьмы.
Все трое обвиняются по статьям о злоупотреблении должностными полномочиями и мошенничестве, а Криволапов еще и по статье о незаконном приобретении и хранении боеприпасов.
В качестве оплаты своих услуг за оказание помощи в хищении средств Реймер получил от гендиректора ООО "НПФ Мета" Николая Мартынова более 140 миллионов рублей наличными. Передача денег происходила в его рабочем кабинете на улице Житная.
Мартынов признал свою вину и заключил досудебное соглашение со следствием, поэтому его дело рассматривалось в особом порядке. Его признали виновным в мошенничестве и назначили наказание в виде трех лет и восьми месяцев колонии общего режима и штрафа в 500 тысяч рублей.
Предприниматель был под арестом с марта 2015 года, но в июле того же года меру пресечения изменили на домашний арест.
Реймер же виновным себя не признавал.