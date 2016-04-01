Адвокат получил два года за покушение на мошенничество на 16 млн рублей

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Тверской райсуд приговорил 45-летнего столичного адвоката к двум годам колонии за попытку провернуть аферу почти на 16 миллионов рублей, сообщает пресс-служба московской прокуратуры.

Согласно материалам дела, в июле 2014 года адвокат, будучи представителем коммерческой фирмы-должника, заявил компании-взыскателю, что у него есть связи в ФССП и он якобы может повлиять на принятие нужного решения за 15,7 миллиона рублей.

Представитель взыскателя согласился, и в ходе оперативных мероприятий адвоката задержали. Теперь он будет отбывать наказание в колонии общего режима.