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Происшествия

11 августа 2014, 16:57

Суд продлил арест экс-генерала Сугробова до 14 февраля

суд суды арест Денис Сугробов

Фото: ИТАР-ТАСС

Басманный суд Москвы продлил до 14 февраля арест бывшего начальника антикоррупционного управления МВД России Дениса Сугробова.

Кроме того, арест продлен экс-начальнику управления "Б" ГУЭБиПК МВД России Салавату Муллаярову и его экс-заместителю Алексею Боднарю до 14 октября, сообщает МИА "Россия сегодня".

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Отмечается, что к делу были также добавлены документы, свидетельствующие о возможности фигурантов дела скрыться от правоохранительных органов и повлиять на ход расследования.

Денис Сугробов и другие его экс-коллеги обвиняются в попытке подставить сотрудника ФСБ. В частности, они планировали выдать себя за бизнесменов и предложить взять их "под крышу" за 10 тысяч долларов в месяц. После этого заподозренные в злоупотреблениях сотрудники были временно освобождены от должностей.

Обвиняемым по этому делу, в частности, проходил заместитель Сугробова генерал Борис Колесников, который 16 июня покончил с собой во время допроса. Он попросил разрешения у следователя отлучиться в туалет, но по дороге туда выпрыгнул в окно.

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