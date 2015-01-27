Общежитие консерватории имени Чайковского достроят в 2017 году

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Новое общежитие Московской консерватории на Малой Грузинской улице достроят в середине 2017 года, сообщает пресс-служба Стройкомплекса. 27 января заложена памятная капсула в фундамент студенческого комплекса.

"Архитектурное решение студенческого комплекса Московской государственной консерватория им. П.И. Чайковского соответствуют не только удобству, но и эстетической привлекательности здания, - рассказал заместитель руководителя департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Сущенко.

Он подчеркнул, что цель реконструкции студенческого комплекса заключается в том, чтобы увеличить вместимость общежития, повысить комфорт проживания до социальных норм (в настоящее время - менее 3 кв.м на 1 человека), построить здания, отвечающие современным техническим требованиям, в том числе требованиям пожарной безопасности.

Контрастное сочетание темного остекления и светлых фасадов, обращенных к Малой Грузинской улице, призвано подчеркнуть непосредственное отношение здания к музыкальной сфере: рисунок окон жилых блоков напоминает о клавиатуре аккордеона, а фасад стилобатной части решен как партитура, где роль отдельных нот играют размещенные на разной высоте окна.

Сейчас на Малой Грузинской расположены два пятиэтажных корпуса общежития и здание спортивного клуба. Живущих там студентов на время строительства новых корпусов отселять не будут.

Студенческий комплекс будет состоять из трех корпусов разной высоты - от 12 до 15 этажей. В них разместится общежитие на 900 мест. Здания соединит 2-3 этажная стилобатная часть, где будут залы для репетиций, актовый зал и кинозал, спортивный комплекс с бассейном, медицинский блок, кафе и столовая. Кроме того, на территории появится подземный паркинг на 90 автомобилей и 150 велосипедов.

Напомним, новые современные общежития построят и для студентов МГУ имени Ломоносова. В одном из зданий будет 16 этажей. В нем проведут интернет, телевидение, в каждом боксе оборудуют индивидуальный санузел с душем, а также кухню. Как ожидается, в одной комнате будут жить не более двух человек. В общей сложности здание рассчитано на 2,5 тысячи студентов, а на первом этаже для них сделают помещение общего пользования.

Как ранее сообщало M24.ru, университетские кампусы хотят построить в Новой Москве. Парламентарии предложили вузам отдавать собственность в центре города в обмен на новые здания, которые построят за счет бюджета. У вузов появятся современные комплексы с единой инфраструктурой, как в лучших университетах Европы, США и Юго-Восточной Азии. Город в свою очередь получит в собственность площади в центре.