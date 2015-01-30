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Город

30 января 2015, 12:27

Застройку в Новой Москве упорядочат

строительство Новая Москва ГЗК стройкомплекс Москвы НИиПИ Генплана Москвы Карима Нигматулина территориальная схема

Фото: ТАСС/Митя Алешковский

В Новой Москве создадут зоны отдыха и структурируют застройку. В ближайшее время территориальную схему ТиНАО рассмотрит столичное правительство, сообщается на сайте Стройкомплекса Москвы.

Как пояснила и.о. директора НИиПИ Генплана Москвы Карима Нигматулина, архитекторы ставили перед собой задачу "упорядочить застройку, которая уже существует и будет возведена в Новой Москве".

По словам Нигматулиной, ранее многие градостроительные документы в ТиНАО выдавались несистемно .

В некоторых районах строили только жилые дома, там не было рабочих мест и зон отдыха. "Теперь концепция развития этих территорий - создание комфортной городской среды, баланс жилого и рабочего сектора. При этом мы соблюли наличие объектов социальной инфраструктуры, большой акцент делался на сохранение зеленого массива", - подчеркнула исполняющая обязанности директора.

Как развиваются территории Новой Москвы

Она отметила, что НИиПИ Генплана составил для ТиНАО программу развития зеленых зон. "Параллельно с этим перед нами стояла задача просчитать, зафиксировать и зарезервировать транспортные коридоры на будущее, чтобы потом на этих территориях иметь возможность развивать транспортную инфраструктуру", - добавила Нигматулина.

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Разработка схемы развития Новой Москвы завершилась в прошлом году. Как ранее сообщал заместитель мэра Москвы по градостроительной политике и строительству Марат Хуснуллин, ее планируется утвердить в середине 2015 года. "Эти схемы максимально учитывают интересы жителей и будут способствовать более эффективному развитию Новой Москвы", - отметил заммэра.

Напомним, в декабре 2014 года градостроительно-земельная комиссия осудила проект нового административно-делового центра (АДЦ) около поселка Коммунарка.

Создание центра позволит сократить дефицит рабочих мест в южном и юго-западном секторах города. Кроме того, в АДЦ переедет несколько коммерческих и государственных структур. По мнению властей, это снизит административную, деловую и транспортную нагрузку на исторический центр столицы.

Общая площадь территории делового центра составит 307 гектаров. Площадь застройки превысит 4 миллиона квадратных метров.

На территории центра планируется разместить смешанную общественно-деловую застройку (офисы, торговые центры, объекты культуры, образования, транспортной инфраструктуры, включая депо метрополитена) общей площадью более 3 миллионов квадратных метров, а также кампус университета МИСиС на отдельном участке в 505,7 тысячи квадратных метров.

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