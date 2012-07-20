Группа людей протестовала против строительства храма на Ходынке

ИТАР-ТАСС

Богослужение на Ходынском поле вызвало протесты со стороны части местных жителей. Около двадцати человек, пришедших к месту строительства храма, выразили недовольство как фактом совершения богослужения, так и планируемым строительством, передает "Интерфакс".

Служба состоялась на месте будущего Сергиевского храма, где ранее был возведен деревянный помост и установлен поклонный крест.

Свои претензии жители высказали главе Всехсвятского благочиния протоиерею Сергию Никитину и настоятелю будущего храма священнику Василию Биксею: по мнению противников строительства, храм в районе Ходынки не нужен, его стоит перенести в более удобное место.

"Наличие храмового комплекса из двух храмов со звонницей вместо запланированной часовни подразумевает не только регулярные громкие звуки и большое скопление народа, вокруг объекта всегда будет скапливаться автомобили, а значит, для транспорта откроют пешеходный бульвар - уже на этапе строительства", говорится в заявлении протестующих.

По мнению священников, поведение протестующих было "провокационным и порой оскорбительным".