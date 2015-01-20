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Город

20 января 2015, 13:51

В Митине построят детский сад, школу и оздоровительный комплекс

строительство благоустройство школы проекты Митино детский сад президиум

Фото: m24.ru

Во 2-м микрорайоне Митине построят детский сад на 300 мест и школу, где смогут учиться 550 ребят. Кроме того, там появится физкультурно-оздоровительный комплекс. Проект планировки был утвержден на президиуме правительства столицы.

Проект касается территории района, ограниченной Пятницким шоссе, 1-м Митинским переулком, улицей Митинской и 2-м Митинским переулком. Площадь проектируемой территории составляет 26,36 гектаров.

Глава столичного стройкомплекса Марат Хуснуллин добавил, что в Митине возведут три больших дома на 3 тысяч жителей и наземный паркинг на 4 тысячи машино-мест.

Согласно планам, там предусмотрено размещение более 5 гектаров жилой застройки, сохранение двух многоквартирных домов и нежилой застройки. Кроме того, завершится строительство многофункционального общественно-делового центра.

Кроме того, в Митине построят два проезда и многоуровневый гараж-стоянку на 2 657 машино-мест. По Пятницкому шоссе и на Митинской улице благоустроят два сквера и устроят инженерные коммуникации. При этом будет сохранен объект культурного наследия федерального значения "1-й Митинский курганный могильник "Великая могила", XII-XIII вв."

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Строительство будет осуществляться в основном за счет внебюджетных средств. Город выделит деньги на возведение проезда и школы. В результате на данной территории появится новый микрорайон с населением около 8 тысяч человек (сейчас там проживает 4,8 тысячи человек). Также будут созданы 3,5 тысяч рабочих мест (в настоящее время – 0,2 тысяч).

Ранее московское жюри объявило победителя конкурса на разработку концепции развития парка "Митино". Обновлением парка займется команда российских архитекторов во главе с мастерской ландшафтного дизайна ARTEZA. В объединение вошли также архитектурное бюро Form, компания Russian Research Group и консалтинговая компания "Ай Про".

В парке благоустроят детские и спортивные площадки там, а половину прудов забетонируют и превратят в площадки для скейтеров. На месте теперешнего картинга появится конно-спортивный клуб.

Сюжет: Образование в Москве

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