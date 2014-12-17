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Москва 24

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17 декабря 2014, 17:46

Инвестиционная активность растет, несмотря на курсы валют - Тимофеев

строительство Москомстройинвест проекты Константин Тимофеев социальные объекты строительство и реконструкция инвестиционные проекты

"Интервью": Константин Тимофеев рассказал об инвестиционных проектах

В 2014 году власти планируют ввести в эксплуатацию более 8 миллионов квадратных метров недвижимости. Порядка 85% приходится на инвестиционные объекты, сообщил в интервью каналу "Москва 24" председатель Москомстройинвеста Константин Тимофеев.

Он добавил, что, несмотря на сложную экономическую ситуацию, инвесторы в этом году сроки строительства не срывают. "И более того, инвестиционная активность только увеличивается. Так, в декабре на градостроительной земельной комиссии мы планируем дополнительно рассмотреть еще около 200 вопросов", - отметил Тимофеев.

Он пояснил, что инвесторы стараются, чтобы все решения были приняты как можно ранее. Это требуется для того, чтобы банки оставили условия финансирования, без повышения процентных ставок и сокращения лимитов. "Однако мы видим и чувствуем, что следующий год будет в инвестиционном плане посложнее, чем 2014 год", - резюмировал председатель Москомстройинвеста.

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Константин Тимофеев также сообщил, что в Москве создан клуб инвесторов. "Это клуб так называемых крупных инвесторов, у которых в управлении, либо в строительстве более одного миллиона квадратных метров. У них в управлении порядка 60-70 всей недвижимости в Москве. Поэтому нам важна обратная связь с инвесторами", - подчеркнул Тимофеев.

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Кроме того, он рассказал, что власти перепрофилируют многие инвестиционные объекты, которые, как кажется инвесторам, не будут востребованы в будущем году. "Также мы готовы идти навстречу инвесторам в сокращении количества машино-мест, чтобы не было необходимости строить дорогие машино-места, которые не будут востребованы. Также мы недавно приняли постановление правительства о том, что инвесторы могут строить инфраструктуру, дороги, социальные объекты, и эти затраты будут включены в стоимость проекта, что также будет выгоднее с точки зрения налогообложения", - заключил глава Москомстройинвеста.

Ранее столичные власти одобрили проект постановления, оптимизирующий механизм получения градостроительного плана земельного участка. Как отмечают в ведомстве, изменения необходимы из-за отсутствия в Москве утвержденных правил землепользования и застройки и разработанных проектов планировок на всю территорию. Из-за этого заявитель после подачи заявления на градостроительный план земельного участка не может получить его в установленный 30-дневный срок.

Сейчас для того, чтобы получить ГПЗУ, необходимо собрать имеющуюся градостроительную документацию, распорядительные документы мэрии, предпроектные проработки для Москомархитектуры и Москомстройинвеста и возможные технико-экономические показатели планируемого объекта.

Сюжет: Изменение курсов валют

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