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17 июля 2014, 11:25

Завершена реконструкция Гребного канала в Крылатском

строительство реконструкция Крылатское проекты соревнования Гребной канал

Фото: ИТАР-ТАСС

В Крылатском завершена реконструкция Гребного канала. 16 июля открыли последний из капитальных объектов реконструкции - пятиэтажное общежитие на 100 человек, в котором разместится команда российских спортсменов во время чемпионата мира по гребле на байдарках и каноэ, сообщает в четверг пресс-служба Мосгосстройнадзора.

"Реконструкция Гребного канала в Крылатском завершена. Можно с уверенностью сказать: обновленный канал отвечает всем стандартам надежности и безопасности", - отметил председатель ведомства Олег Антосенко.

По его словам, специалисты в течение всего периода строительства уделяли особое внимание строгому соответствию работ проектным решениям. За период строительства с ноября 2011 года на объектах проведено 96 проверок.

По результатам проверок участникам строительства выдано 186 предписаний об устранении нарушений, составлено 26 протоколов об административном правонарушении с наложением штрафов на 1,6 миллиона рублей. Все нарушения устранялись в установленные сроки.

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Ранее реконструкцию Гребного канала планировали завершить до 1 июля 2014 года.

Напомним, в августе 2014 года на Гребном канале в Крылатском пройдет чемпионат мира по гребле на байдарках и каноэ. По словам председателя Совета федерации по гребле Евгения Архипова, в соревнованиях примут участие около 1,3 тысячи человек, 800 спортсменов.

"Это первое соревнование такого уровня в России, и главная специфика Гребного канала в том, что он находится в центре города", - отметил он.

Как реконструируют Гребной канал в Крылатском

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