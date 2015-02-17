Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Город

17 февраля, 12:37

Прожекторный завод в Перове перестроят

строительство ГЗК Сергей Левкин стройкомплекс Москвы развитие промзон строительство и реконструкция промзона Прожектор

Фото: M24.ru/Михаил Колобаев

Прожекторный завод в Перове перестроят, сообщается на сайте Москомстройинвеста. Проект нового производственного корпуса на очередном заседании одобрила Градостроительно-земельная комиссия (ГЗК) Москвы.

Новый корпус расположится по адресу: шоссе Энтузиастов, владение 56, строения 9, 10. Его площадь составит 20 тысяч квадратных метров. Старые корпуса Московского прожекторного завода, расположенные на этой территории, снесут.

Отметим, завод входит в состав промзоны "Прожектор", общая площадь которой превышает 250 гектаров. Помимо Прожекторного завода в промзоне работают:

  • московский электродный завод "Графит";
  • омутнинский химзавод;
  • машзавод "Салют";
  • завод ЖБИ 21;
  • НПО "Космос";
  • "Стройконструкция 5";
  • автокомбинат 14.

Напомним, Стройкомплекс Москвы планирует реорганизовать промзоны в шести округах столицы.

Власти исследовали возможность развития промзон в Северном, Северо-Западном, Западном, Юго-Западном, Юго-Восточном и Восточном округах Москвы.

Изменения могу коснуться следующих промзон:

  • "Трикотажная" в СЗАО;
  • "Северное Очаково" и "Южное Очаково" в ЗАО;
  • "Южное Бутово" в ЮЗАО;
  • "Волгоградский проспект" в ЮВАО;
  • "Прожектор", "Карачарово" и "Калошино" в ВАО;
  • "Дегунино-Лихоборы" в САО.

Ссылки по теме

Кроме того, в 2015 году продолжится развитие Тушинского аэродрома и ЗИЛа, завода "Серп и Молот", части территорий промзон "Соколиная гора" и "Южный порт", добавил руководитель департамента. Он напомнил, что в производственной зоне № 33 "Верхние Котлы" строят жилой комплекс "Вершинино" с объектами социальной и транспортной инфраструктуры.

Ранее глава столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин подчеркнул, что город не собирается останавливать производство, которое ведется на промзонах. "У нас нет идеи ликвидировать производства или вывести их за пределы Москвы. Есть желание преобразовывать то, что есть на этих территориях сейчас, в высокотехнологичные производства с высокодоходными рабочими местами, обеспечивающими занятость горожан", - сказал он.

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать