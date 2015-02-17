Фото: M24.ru/Михаил Колобаев

Прожекторный завод в Перове перестроят, сообщается на сайте Москомстройинвеста. Проект нового производственного корпуса на очередном заседании одобрила Градостроительно-земельная комиссия (ГЗК) Москвы.

Новый корпус расположится по адресу: шоссе Энтузиастов, владение 56, строения 9, 10. Его площадь составит 20 тысяч квадратных метров. Старые корпуса Московского прожекторного завода, расположенные на этой территории, снесут.

Отметим, завод входит в состав промзоны "Прожектор", общая площадь которой превышает 250 гектаров. Помимо Прожекторного завода в промзоне работают:

московский электродный завод "Графит";

омутнинский химзавод;

машзавод "Салют";

завод ЖБИ 21;

НПО "Космос";

"Стройконструкция 5";

автокомбинат 14.

Напомним, Стройкомплекс Москвы планирует реорганизовать промзоны в шести округах столицы.

Власти исследовали возможность развития промзон в Северном, Северо-Западном, Западном, Юго-Западном, Юго-Восточном и Восточном округах Москвы.

Изменения могу коснуться следующих промзон:

"Трикотажная" в СЗАО;

"Северное Очаково" и "Южное Очаково" в ЗАО;

"Южное Бутово" в ЮЗАО;

"Волгоградский проспект" в ЮВАО;

"Прожектор", "Карачарово" и "Калошино" в ВАО;

"Дегунино-Лихоборы" в САО.

Кроме того, в 2015 году продолжится развитие Тушинского аэродрома и ЗИЛа, завода "Серп и Молот", части территорий промзон "Соколиная гора" и "Южный порт", добавил руководитель департамента. Он напомнил, что в производственной зоне № 33 "Верхние Котлы" строят жилой комплекс "Вершинино" с объектами социальной и транспортной инфраструктуры.

Ранее глава столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин подчеркнул, что город не собирается останавливать производство, которое ведется на промзонах. "У нас нет идеи ликвидировать производства или вывести их за пределы Москвы. Есть желание преобразовывать то, что есть на этих территориях сейчас, в высокотехнологичные производства с высокодоходными рабочими местами, обеспечивающими занятость горожан", - сказал он.