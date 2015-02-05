Промзону на Яузе превратят в жилой квартал с парком на набережной

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Промзона между Красноармейской улицей и проектируемыми проездами №422 и 1743 на востоке Москвы может превратиться в жилой квартал с объектами социальной инфрастуктуры и благоустроенной набережной, сообщает пресс-служба префектуры восточного округа столицы.

Проект по реорганизации промзон ЗАО "Москожкомбинат" и ОАО "Лит-Фонон" был представлен жителям района Богородское 4 февраля на публичных слушаниях. "Проектом предусмотрено благоустройство 2 гектаров набережной реки Яуза, где будет создан парк за счет инвестора. Для расширения парковой зоны будут частично снесены корпуса Москожкомбината", – говорится в сообщении.

Под строительство выделено 15,8 гектара земли, при этом общая площадь застройки составит 160 тысяч квадратных метров. По словам инвесторов, здания жилых домов займут 53 тысячи квадратных метров, научно-исследовательский и выставочный центры – 51 тысячу.

Инвестор также обязуется возвести социальную инфраструктуру для жителей нового микрорайона. Для дошкольников будет построен детский сад на 100 мест и ФОК с бассейном для детей и взрослых. Первые этажи домов планируется отвести под аптеки, медицинские центры, отделения банков, магазины и т.д.

Для удобства автомобилистов проект предусматривает организацию наземных и подземных паркингов почти на 1,6 тысяч машин. Кроме того, реализация проекта предполагает расширение Краснобогатырской улицы на 20 метров и строительство двух проездов. Набережную Яузы соединят дорогой с улицей Краснобогатырской, также будет проложен путь между Ростокинским проездом и Краснобогатырской улицей.

"В течение недели со дня проведения слушаний участники смогут направить свои замечания и предложения по этому проекту в окружную комиссию", - добавили в пресс-службе ВАО.

Ранее сообщалось о планах по реорганизации производственно-коммунальных территорий в шести округах столицы: Северном, Северо-Западном, Западном, Юго-Западном, Юго-Восточном и Восточном.

Согласно планам столичных властей, площадь промышленных предприятий в городе должна сократиться с 20 до 15 тысяч гектаров. Так, например, на территории бывшего завода "Серп и Молот" планируется построить 1,5 миллиона квадратных метров недвижимости, из которых более 1,2 миллиона квадратных метров - это жилье.

На данный момент промзоны занимают порядка 18,8 тысяч гектаров, что составляет более 17% территории города без учета Новой Москвы. Всего в городе насчитывается чуть более 200 промзон.