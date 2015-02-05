Для студентов МИЭТ построят новый учебный корпус и общежитие

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Для студентов Московского института электронной техники, построят новый учебный корпус и общежитие, передает пресс-служба Москомстройинвеста.

Общежитие и учебно-лабораторный корпус построят в Зеленограде. Площадь объекта составит 26 тысяч квадратных метров, а в общежитии смогут разместиться 500 студентов.

Помимо этого, новое общежитие появится и у студентов Московского университета путей сообщения. Его возведут на северо-востоке столицы по адресу: Новосущевский, владение 6, строение 2. Земельный участок находится в бессрочном пользовании образовательного учреждения. Пока там находится склад площадью 405 квадратных метров.

Общая площадь нового строения составит порядка 17 тысяч квадратных метров. 10% общей площади займут столовые и прочие объекты бытового обслуживания. Кроме того, еще около 20% займут площадки для занятия спортом.

Отметим, для студентов МГУ имени Ломоносова также в скором времени построят новые современные общежития. В одном из зданий будет 16 этажей. В нем проведут интернет, телевидение, в каждом боксе оборудуют индивидуальный санузел с душем, а также кухню.

Как ожидается, в одной комнате будут жить не более двух человек. В общей сложности здание рассчитано на 2,5 тысячи студентов, а на первом этаже для них сделают помещение общего пользования. Также в МГУ возводят школу-интернат для одаренных детей.