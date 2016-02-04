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04 февраля 2016, 12:35

Город

В Москве построят 48 жилых домов за счет бюджета

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

В этом году в столице планируется построить 48 жилых домов за счет бюджета города. Об этом рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, сообщает пресс-служба столичного Стройкомплекса.

Общая площадь нового жилья составит более 600 тысяч квадратных метров. Строительство будет осуществляться в рамках Адресной инвестиционной программы.

По словам Хуснуллина, эти объекты позволят завершить программу переселения людей из ветхих пятиэтажек. Как отметил заммэра, эта программа завершена уже на 92 процента.

Ранее m24.ru сообщало, что завершить снос и отселение жителей из ветхого жилья планируется в 2016 году.

Из 1722 домов, которые предназначались к сносу, осталось демонтировать 134 пятиэтажки общей площадью 502,1 тысяч квадратных метров.

Программа сноса полностью завершена в Центральном, Юго-Восточном, Южном и Зеленоградском округах.

Программа сноса ветхого и аварийного жилья была принята 6 июля 1999 года. В ней предписывалось демонтировать аварийные дома "сносимых" серий, а жителей расселить в новые жилые комплексы. Под эту категорию попали некоторые категории домов, построенные в конце пятидесятых и шестидесятых годах.

К "несносимым" относятся пятиэтажки серий I-510, I-511, I-515, II-07, I-335, I-447 и их аналоги, а также дома высотой от одного до четырех этажей. Общая площадь таких зданий в Москве составляет 24,5 миллиона квадратных метров.

Ранее власти планировали решить их судьбу только после 2017 года, когда завершится программа демонтажа "сносимых" домов.

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