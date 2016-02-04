В Москве построят 48 жилых домов за счет бюджета

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В этом году в столице планируется построить 48 жилых домов за счет бюджета города. Об этом рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, сообщает пресс-служба столичного Стройкомплекса.

Общая площадь нового жилья составит более 600 тысяч квадратных метров. Строительство будет осуществляться в рамках Адресной инвестиционной программы.

По словам Хуснуллина, эти объекты позволят завершить программу переселения людей из ветхих пятиэтажек. Как отметил заммэра, эта программа завершена уже на 92 процента.

Ранее m24.ru сообщало, что завершить снос и отселение жителей из ветхого жилья планируется в 2016 году.

Из 1722 домов, которые предназначались к сносу, осталось демонтировать 134 пятиэтажки общей площадью 502,1 тысяч квадратных метров.

Программа сноса полностью завершена в Центральном, Юго-Восточном, Южном и Зеленоградском округах.