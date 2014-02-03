Дело о стрельбе в школе №263 передали в главное управление СКР

Стрельба в школе в Отрадном

Расследованием уголовного дела о стрельбе в столичной школе №263 займутся следователи центрального аппарата Следственного комитета РФ, сообщает пресс-служба СКР.

"Принимая во внимание значительный общественный резонанс, учитывая особую сложность и необходимость проведения в сжатые сроки большого объема следственных действий, уголовное дело, возбужденное по факту захвата заложников в московской школе № 263 передано для дальнейшего расследования следователям Главного следственного управления СК РФ", - рассказал официальный представитель СК Владимир Маркин.

Напомним, что в понедельник днем вооруженный ученик школы №263 захватил в заложники одноклассников на уроке географии. Подросток из отцовского ружья застрелил учителя и полицейского, который прибыл на место ЧП после сигнала "тревожной" кнопки охраны. Еще один сотрудник правоохранительных органов ранен в грудь и живот. Его оперируют в Институт Склифосовского, куда доставили на вертолете.

В настоящее время злоумышленник задержан и дает показания. В отношении и него возбуждено уголовное дело по статьям "Захват заложников", "Убийство", "Посягательство на жизнь сотрудников полиции".

Никто из учеников не пострадал, детей эвакуировали в районную управу для оказания психологической помощи.