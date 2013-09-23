На медстрахование в Москве в 2014 году выделят почти 150 млрд рублей

Фото: ИТАР-ТАСС

На обязательное медицинское страхование в Москве в 2014 году планируется выделить 149,3 миллиарда рублей.

Большая часть этой суммы - 123,4 миллиарда рублей - будет выделено из Федерального фонда обязательного медицинского страхования. Из городского бюджета выделят 22,6 миллиарда рублей, сообщил в понедельник директор Московского городского фонда обязательного медстрахования (МГФОМС) Андрей Решетников на заседании бюджетно-финансовой комиссии Мосгордумы.

Планируемые расходы бюджета МГФОМС в 2015 году составят 176,2 миллиарда рублей, а в 2016 году - 185,6 миллиарда рублей.

Численность застрахованных в Москве на 1 апреля 2013 года составляет почти 12,5 миллионов человек.