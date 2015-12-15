45% россиян хотят сдать нормы ГТО - опрос

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45 процентов россиян хотели бы сдать нормы ГТО, соответствующие их возрастной группе. Такие данные приводит Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Согласно опросу 64 процента молодых людей в возрасте 18-24 лет и 59 процентов мужчин хотят проверить свою физическую форму. А вот женщины и люди пенсионного возраста менее активно выражали желание сдать нормативы, попробовать согласны только 34 и 32 процента соответственно.

О существовании норм ГТО знает 76 процентов россиян. Из них большую часть составляют пожилые (86 процентов) и высокообразованные (89 процентов) граждане. У молодежи уровень информированности достигает 70 процентов, а у малообразованного населения 67 процентов. Никогда не слышали о спортивном комплексе 23 процента респондентов.

Опрос проводился 5-6 декабря 2015 года среди 1600 человек в 130 населенных пунктах. Статистическая погрешность не превышает 3,5 процента.

"Мосгорсправка": Нормы ГТО

Напомним, закон о возрождении в стране физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) подписал Владимир Путин в октябре этого года, а внедрение нормативов началось в сентябре 2014 года.

Согласно закону, граждане смогут добровольно и бесплатно сдать нормативы ГТО в центрах тестирования после прохождения медосмотра. Испытания будут различаться по трем уровням сложности, соответствующим золотому, серебряному и бронзовому знакам отличия комплекса ГТО.

При этом физкультурно-спортивные клубы, реализующие комплекс ГТО, должны будут бесплатно готовить желающих к сдаче нормативов за счет финансовой поддержки, которую они будут получать на эти цели. А правительство будет включать оценку эффективности мер по реализации ГТО в ежегодный доклад президенту об уровне физической подготовки россиян.

Комплекс физической подготовки ГТО имеет 11 ступеней. Первый уровень сдают дети от 6 до 8 лет, 11-й – граждане старше 70 лет. Подросткам 16–17 лет уготовлена пятая ступень.

Предполагается, что результаты спортивных достижений будут учитываться и при поступлении в вузы, их будут суммировать с баллами по ЕГЭ.

Нормы ГТО в тестовом режиме (без выдачи удостоверения и значка) сдали уже более полутора миллионов москвичей. С 2016 года все образовательные организации столицы будут проходить тестирование ГТО.