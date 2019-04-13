Финал притесненных: ЦСКА и "Авангард" поборются за свой первый Кубок Гагарина

В субботу начнется заключительная стадия Кубка Гагарина. Осталось всего две команды, которые сразятся в финале за главный трофей Континентальной хоккейной лиги: московский ЦСКА и омский "Авангард". Спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов рассказывает о том, почему этот плей-офф КХЛ оказался одним из самых интересных за последние годы и кто имеет больше шансов на победу в этом турнире.

Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе

Нынешний розыгрыш Кубка Гагарина оказался уникальным во всех смыслах. Пока еще действующий обладатель трофея – казанский "Ак Барс" вылетел в первом же раунде от "Авангарда". Причем проиграл всухую – для прохода в следующую стадию омской команде понадобилось всего четыре матча. Более того, путь до финала у "ястребов" занял в среднем ровно пять игр в серии каждого из этапов турнира.

Однако если "Ак Барс" и "Барыс" не оказали сильного сопротивления, то серия в финале Восточной конференции с "Салаватом Юлаевым" складывалась совсем не просто. Главными звездами этого противостояния стали вратари: армеец Игорь Бобков и, в особенности, уфимский голкипер Юха Метсола, который едва ли не в каждом матче спасал свою команду от поражения.

Настоящим испытанием для омичей оказалась шестая игра против "Салавата Юлаева", ставшая самой долгой за всю историю финалов Востока в Континентальной хоккейной лиге. Для того, чтобы определить сильнейшего, командам понадобилось 109 минут и 18 секунд – именно на этой отметке в матче отличился защитник "Авангарда" Алексей Бондарев. Метсола отразил 69 бросков, но для победы "ястребам" хватило одной единственной шайбы.

ЦСКА выделялся не меньше. Армейцы – единственная команда в КХЛ, выходившая больше одного раза в финал Кубка Гагарина и ни разу его не выигравшая. Нынешний финал – третий за последние четыре года. Еще одно проклятие – то, что Кубок Гагарина ни разу не брал победитель регулярного чемпионата – для армейцев очередной удар по больному месту, так как ЦСКА – рекордсмен по количеству Кубков Континента (4).

Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе

В этом году армейцы вновь выиграли регулярный сезон. И вновь добрались до финала Кубка Гагарина. Первые два этапа были пройдены без особых вопросов. "Витязь" дать отпор оказался не в состоянии, а динамовцев красно-синие элементарно задавили. Реальные проблемы у команды Игоря Никитина начались в финале Западной конференции, в уже ставшем традиционным армейском дерби.

ЦСКА выиграл две домашние встречи и мог выигрывать и третью игру в гостях. Однако СКА совершил камбэк и в итоге победил в этом и следующем поединке. Затем весы по разу качнулись в ту и другую сторону. Все решилось лишь в седьмом матче, где сильнее оказались армейцы из Москвы. Таким образом, получив очередной шанс выиграть Кубок, снять все вопросы и заткнуть злопыхателей.

Но первым этот трофей может стать и для "Авангарда". "Ястребы" тоже имеют одно поражение в финале Кубка Гагарина. В далеком 2012 году омский клуб под руководством Раймо Сумманена проиграл московскому "Динамо", который тогда весьма успешно тренировал Олег Знарок. Так что это в полной мере финал притесненных – каждому клубу есть, что доказывать и за что брать реванш.

И если Боб Хартли только с этого сезона стал наставником "Авангарда" и для него попадание в финал Кубка Гагарина – это уже невероятный успех, то Игорю Никитину во что бы то ни стало необходимо брать трофей. В противном случае проигрыш во втором финале за два года может сказаться на дальнейшей судьбе тренера в армейском клубе.

Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе

Что касается реальных шансов на победу и у одного, и у другого клуба, то фаворитом в этом противостоянии весьма условно можно назвать ЦСКА. Все-таки здесь и опыт выступления в решающих матчах плей-офф, и более мощный состав. Да и в регулярном сезоне армейцы оба раза побеждали омский клуб. Другое дело, что все это может сыграть и против красно-синих. Страх перед очередным проигрышем, уверенность в хорошей осведомленности о плюсах и минусах соперника.

Так или иначе, у кубка будет новый владелец. И это круто.