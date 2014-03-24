Спектакль "Записки покойника" покажут в Студии Женовача

Фото: sti.ru

Спектакль "Записки покойника" покажут в Студии театрального искусства Сергея Женовача 30 марта. В основе постановки – произведения Михаила Булгакова, фрагменты книги "Работа актера над собой" и репетиций Константина Станиславского.



Спектакль длится 2 часа 40 минут. Все это время зрителей будут посвящать в сны и кошмары начинающего литератора.

По словам режиссера Сергея Женовача, "Записки покойника" - это не обычная инсценировка "Театрального романа", а самостоятельная сценическая композиция. За основу взяты подготовительные и ранние материалы, служившие прообразом романа: "Тайному другу", "Был май", "Мне приснился сон…", первая редакция "Белой гвардии", впоследствии переработанная в "Дни Турбиных".

"Спектакль "Записки покойника" станет вторым обращением Сергея Женовача к творчеству М.А.Булгакова. В 2004 году в МХТ им.Чехова состоялась премьера его спектакля "Белая гвардия", причем с той же постановочной командой – Александром Боровским, Дамиром Исмагиловым и Григорием Гоберником", - отметили в Студии.

Премьера спектакля "Записки покойника" состоялась 16 января 2014 года. В постановке заняты три поколения студийцев.

Приобрести билеты можно на нашем портале

$2