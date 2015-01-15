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Москва 24

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15 января 2015, 13:40

МЧС отрабатывает сценарий на случай ЧП во время крещенских купаний

спасатели Крещение водолазы крещенские купели

В МЧС отрабатывают план действий во время крещенских купаний

На пруду "Мещерский" специалисты МЧС отрабатывают сценарий возможного ЧП во время крещенских купаний, передает телеканал "Москва 24".

Спасатели продемонстрировали, как правильно вести себя в непредвиденных обстоятельствах: при плохом самочувствии или страхе окунаться в купель. В таком случае водолазы незамедлительно помогают. Для тех, кто игнорирует официальные места купания, спасатели также проработали отдельные ситуации.

"Видно, если человек начинает теряться - бывает так, что переоценивает свои возможности - сразу под руку подхватил и вывел. Если вдруг что-то происходит, что он погружается в воду - наши костюмы позволяют находиться в воде длительное время - нырнуть, поднять человека, ребята помогут его вытащить", - рассказал водолаз ПСС "Мещерское Станислав Филатов.

Ранее M24.ru сообщало, что наблюдать за крещенским купанием в столице можно будет в режиме онлайн. Видеотрансляции с мест, где организуют купели, будет доступна на сайте "Окно в город". Власти планируют транслировать изображение с городских камер, выходящих на проруби и купели.

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По данным московского управления МЧС, всего в городе будет организовано 55 купелей, в трансляцию попадут 5 -10 из них.

Отметим, в Центральном округе можно будет окунуться только в деревянные бочки, которые поставят на Площади Революции. В акватории Новоспасского и Екатерининского прудов купаться будет запрещено, так как вода в них не соответствует санитарным нормам.

Сюжет: Празднование Крещения Господня

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