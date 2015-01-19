Минобороны готово принять на работу 2 тысячи сокращенных врачей

Минобороны России готово трудоустроить более двух тысяч попавших под сокращение столичных медработников. Об этом сообщил начальник Главного военно-медицинского управления Минобороны Александр Фисун, передает ТАСС.
"Сегодня мы готовы принять на работу порядка 600 квалифицированных врачей. Особенно остро мы нуждаемся в специалистах терапевтического и хирургического профиля, анестезиологах, врачах-лаборантах и врачах диагностического профиля", - сказал Фисун. По его словам, военные также готовы предложить еще полторы тысячи должностей младшего и среднего медицинского персонала.
При этом подготовку каждого кандидата будут "очень тщательно оценивать", а в ряде случаев отбор проведут на конкурсной основе. Он подчеркнул, что уровень оплаты отдельных медицинских специалистов превышает средний по столице.
"Кроме того, гражданские медики имеют право на получение медицинской помощи в наших центральных госпиталях и льготы на оздоровительный отдых в военных санаториях, а также могут повысить квалификацию в наших ведомственных институтах усовершенствования врачей", - добавил Фисун.
Ранее M24.ru сообщало, что 1,2 тысячи медработников, которые попали под сокращение в ходе модернизации городской системы здравоохранения, уже получили компенсации от столичного правительства. По словам пресс-секретаря столичного департамента социальной защиты Анны Шаповаловой, общая сумма компенсаций медработникам на сегодняшний день превышает 409 миллионов рублей.
Напомним, столичные власти будут выплачивать компенсации в размере от 200 до 500 тысяч рублей медицинскому персоналу, попавшему под сокращение с 1 июля 2014 года по 31 декабря 2015 года. Средства выплачиваются сверх выплат, положенных по трудовому законодательству (выходное пособие в размере среднего месячного и сохранение среднего заработка на период трудоустройства - не более двух месяцев со дня увольнения).
Социальную поддержку сокращенные медики получат в следующих размерах:
- врачи - 500 тысяч рублей;
- средний медперсонал (фельдшер, медсестра/медбрат, дантист, акушер, помощник эпидемиолога) - 300 тысяч рублей;
- младший медперсонал (младшая медсестра/медбрат, медрегистратор, санитар, сиделка, няня) - 200 тысяч рублей.
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