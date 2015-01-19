Минобороны готово принять на работу 2 тысячи сокращенных врачей

Госпитали Минобороны готовы принять на работу сокращенных медиков

Минобороны России готово трудоустроить более двух тысяч попавших под сокращение столичных медработников. Об этом сообщил начальник Главного военно-медицинского управления Минобороны Александр Фисун, передает ТАСС.

"Сегодня мы готовы принять на работу порядка 600 квалифицированных врачей. Особенно остро мы нуждаемся в специалистах терапевтического и хирургического профиля, анестезиологах, врачах-лаборантах и врачах диагностического профиля", - сказал Фисун. По его словам, военные также готовы предложить еще полторы тысячи должностей младшего и среднего медицинского персонала.

При этом подготовку каждого кандидата будут "очень тщательно оценивать", а в ряде случаев отбор проведут на конкурсной основе. Он подчеркнул, что уровень оплаты отдельных медицинских специалистов превышает средний по столице.

Как реализуется программа модернизации здравоохранения

"Кроме того, гражданские медики имеют право на получение медицинской помощи в наших центральных госпиталях и льготы на оздоровительный отдых в военных санаториях, а также могут повысить квалификацию в наших ведомственных институтах усовершенствования врачей", - добавил Фисун.

Ранее M24.ru сообщало, что 1,2 тысячи медработников, которые попали под сокращение в ходе модернизации городской системы здравоохранения, уже получили компенсации от столичного правительства. По словам пресс-секретаря столичного департамента социальной защиты Анны Шаповаловой, общая сумма компенсаций медработникам на сегодняшний день превышает 409 миллионов рублей.

Напомним, столичные власти будут выплачивать компенсации в размере от 200 до 500 тысяч рублей медицинскому персоналу, попавшему под сокращение с 1 июля 2014 года по 31 декабря 2015 года. Средства выплачиваются сверх выплат, положенных по трудовому законодательству (выходное пособие в размере среднего месячного и сохранение среднего заработка на период трудоустройства - не более двух месяцев со дня увольнения).

Как поддерживают врачей в Москве

Социальную поддержку сокращенные медики получат в следующих размерах:

врачи - 500 тысяч рублей;

средний медперсонал (фельдшер, медсестра/медбрат, дантист, акушер, помощник эпидемиолога) - 300 тысяч рублей;

младший медперсонал (младшая медсестра/медбрат, медрегистратор, санитар, сиделка, няня) - 200 тысяч рублей.

В ходе модернизации московского здравоохранения более 400 поликлиник превратили в 86 крупных амбулаторных объединений. По словам заммэра Москвы Леонида Печатникова, сокращение больниц целесообразно, ведь в городе освободится до 30 процентов больничных коек.

Неэффективные больницы в Москве будут объединять, создавая современные медицинские центры, располагающие всеми необходимыми отделениями. Эффективность работы больниц будет проверять специальная комиссия, в состав которой войдут как главврачи, так и представители общественных организаций.

С 1 декабря в столице работает центр трудоустройства медработников. Он находится в здании поликлиники №5 в Даевом переулке. Там создан единый информационный ресурс, позволяющий сделать свой выбор в медицине не только государственной, но и частной. Помощь в центре получили уже более 300 человек.