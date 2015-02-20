В 2015 году всех маломобильных жителей Москвы обеспечат средствами реабилитации

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Всех маломобильных жителей столицы в этом году обеспечат специальной техникой и протезами. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на московский департамент социальной защиты населения.

В ведомстве отметили, что в Москве действует госпрограмма "Социальная поддержка жителей города Москвы на 2012-2018 годы". В ее рамках власти помогают и людям с ограниченными возможностями.

В 2015 году для социальной интеграции маломобильных граждан город выделил из бюджета 32 миллиарда рублей.

"Реализация подпрограммы к концу 2015 года позволит обеспечить техническими средствами реабилитации и протезно-ортопедическими изделиями 100 процентов людей с ограниченными возможностями, имеющих рекомендации в индивидуальной программе реабилитации", - пояснили в департаменте.

Как город приспосабливают для маломобильных граждан

Кроме того, в 2015 году планируется трудоустроить 77,4 процента маломобильных москвичей и приспособить для них 82 процента городских зданий.

Всего в Москве проживает около 1,2 миллиона людей с ограниченными возможностями, в том числе 35,4 тысячи детей-инвалидов.

Ранее на портале "Метро для всех" запустили интерактивную карту подземки с обозначением станций, доступных для маломобильных групп населения. На карте можно посмотреть, какие станции наиболее приспособлены для инвалидов-колясочников, а также проложить маршрут, удобный людям с ограниченными возможностями или мамам с колясками.

Отметим также, что в московской подземке работает центр помощи маломобильным пассажирам. Проект был запущен в конце 2013 года. Его работники помогают передвигаться людям с ограниченными возможностями, пассажирам с детьми и пожилым людям. Сотрудники Центра дежурят на 80 станциях московского метро. Прибегнуть к их помощи можно, находясь на любой из станций подземки. Для этого необходимо подать заявку на обслуживание по телефону поддержки 8 (495) 622-73-41 или в специальном разделе на сайте подземки.