Полицейские задержали участницу смертельного ДТП на Кутузовском

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Полицейские задержали девушку, предположительно управлявшую автомобилем Mercedes, попавшим в смертельное ДТП на Кутузовском проспекте. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В ДТП, которое произошло 26 июня, погиб 23-летний мотоциклист. По версии следствия, в момент столкновения с байком, за рулем иномарки находился не владелец машины, а его спутница. Авария произошла из-за того, что молодой человек отвлек водителя, попытавшись перенять управление.

Ранее сообщалось, что владельцу внедорожника Mercedes – студенту МГИМО – уже предъявили обвинения по уголовному делу. о нарушении правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта. По этой статье ему может грозить ограничение свободы на срок до трех лет, либо принудительные работы на срок до двух лет. Статья также предусматривает наказание в виде ареста на срок до четырех месяцев, либо лишения свободы на срок до двух лет.