Допрос Сердюкова перенесли на неопределенный срок

Допрос Анатолия Сердюкова перенесли на неопределенный срок

Пресненский суд Москвы отложил на неопределенный срок допрос экс-министра обороны Анатолия Сердюкова. Это произошло из-за болезни одного из подсудимых, сообщает Агентство "Москва".

Перенесены и сами слушания, они состоятся 25 декабря. Сердюков получил повестку в качестве свидетеля обвинения.

Главной фигуранткой так называемого "дела Оборонсервиса" является экс-глава департамента имущественных отношений Минобороны России Евгения Васильева.

По версии следствия, Евгения Васильева, будучи главой департамента имущественных отношений Минобороны, выбирала наиболее ликвидные объекты недвижимости, акции и другое имущество ОАО "Оборонсервис" и продавала их по заниженной цене. Общий ущерб оценивается в 3 млрд рублей.

В ходе следственных мероприятий у бывшей чиновницы была изъята коллекция картин, 3,5 млн рублей наличными, более тысячи ювелирных изделий и наручные часы на 127 млн рублей. Также были арестованы шесть объектов недвижимости в Москве и Санкт-Петербурге, банковский счет на сумму в 25 млн рублей и счета подконтрольных ей организаций на сумму более 300 млн рублей.

Однако суд не счел необходимым назначить Васильевой меру пресечения в виде содержания под стражей. Поэтому она ожидает оглашения приговора в семикомнатной квартире в центре Москвы.

По мнению следователей, Васильева намеренно ввела Сердюкова в заблуждение, продавая государственную собственности по заниженным ценам. Сама Васильева убеждает СК в том, что все сделки совершались по личным указаниям Сердюкова. Однако следователи обнаружили в документах только одну подпись бывшего министра.