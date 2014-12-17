Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Происшествия

17 декабря 2014, 17:04

В деле "Оборонсервиса" нашли только одну подпись Сердюкова

следствие суды Александр Бастрыкин Анатолий Сердюков Оборонсервис Евгения Васильева

Анатолий Сердюков. Фото: ТАСС/Артем Коротаев

Следствие нашло подпись бывшего министра обороны Анатолия Сердюкова лишь под одним документом, за который его можно было привлечь к ответственности. Об этом сообщил председатель СК России Александр Бастрыкин, выступая в Совете Федерации, передает ТАСС.

"Тома перерыли, одну подпись его нашли. Можно за это на 25 лет в тюрьму? Единственный документ, где стоит его подпись - это указание построить дорогу в Астраханской области", - заявил Бастыркин.

Как уточняет "Интерфакс", суд вызвал Сердюкова на 23 декабря в качестве свидетеля по делу "Оборонсервиса", главной фигуранткой которого является бывший руководитель департамента имущественных отношений Минобороны России Евгения Васильева.

По версии следствия, Евгения Васильева, будучи главой департамента имущественных отношений Минобороны, выбирала наиболее ликвидные объекты недвижимости, акции и другое имущество "Оборонсервиса" и продавала их по заниженной цене. Общий ущерб оценивается в 3 миллиарда рублей.

Ссылки по теме

В ходе следственных мероприятий у бывшей чиновницы была изъята коллекция картин, 3,5 миллиона рублей наличными, более тысячи ювелирных изделий и наручные часы на 127 миллионов рублей. Также были арестованы шесть объектов недвижимости в Москве и Санкт-Петербурге, банковский счет на сумму в 25 миллионов рублей и счета подконтрольных ей организаций на сумму более 300 миллинов рублей.

Однако суд не счел необходимым назначить Васильевой меру пресечения в виде содержания под стражей. Поэтому она ожидает приговора в семикомнатной квартире в центре Москвы. Васильева находится под домашним арестом с ноября 2012 года.

Всего Следственный комитет России возбудил пять уголовных дел по фактам мошенничества при реализации недвижимости, акций и земельных участков, принадлежащих "Оборонсервису". Экс-министр обороны проходит по делу в качестве свидетеля.

Сюжет: Дело "Оборонсервиса"

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать