В деле "Оборонсервиса" нашли только одну подпись Сердюкова

Анатолий Сердюков. Фото: ТАСС/Артем Коротаев

Следствие нашло подпись бывшего министра обороны Анатолия Сердюкова лишь под одним документом, за который его можно было привлечь к ответственности. Об этом сообщил председатель СК России Александр Бастрыкин, выступая в Совете Федерации, передает ТАСС.

"Тома перерыли, одну подпись его нашли. Можно за это на 25 лет в тюрьму? Единственный документ, где стоит его подпись - это указание построить дорогу в Астраханской области", - заявил Бастыркин.

Как уточняет "Интерфакс", суд вызвал Сердюкова на 23 декабря в качестве свидетеля по делу "Оборонсервиса", главной фигуранткой которого является бывший руководитель департамента имущественных отношений Минобороны России Евгения Васильева.

По версии следствия, Евгения Васильева, будучи главой департамента имущественных отношений Минобороны, выбирала наиболее ликвидные объекты недвижимости, акции и другое имущество "Оборонсервиса" и продавала их по заниженной цене. Общий ущерб оценивается в 3 миллиарда рублей.

В ходе следственных мероприятий у бывшей чиновницы была изъята коллекция картин, 3,5 миллиона рублей наличными, более тысячи ювелирных изделий и наручные часы на 127 миллионов рублей. Также были арестованы шесть объектов недвижимости в Москве и Санкт-Петербурге, банковский счет на сумму в 25 миллионов рублей и счета подконтрольных ей организаций на сумму более 300 миллинов рублей.

Однако суд не счел необходимым назначить Васильевой меру пресечения в виде содержания под стражей. Поэтому она ожидает приговора в семикомнатной квартире в центре Москвы. Васильева находится под домашним арестом с ноября 2012 года.

Всего Следственный комитет России возбудил пять уголовных дел по фактам мошенничества при реализации недвижимости, акций и земельных участков, принадлежащих "Оборонсервису". Экс-министр обороны проходит по делу в качестве свидетеля.