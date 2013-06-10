В Подмосковье возбуждено дело в отношении командующего 58-й армии

Фото: ИТАР-ТАСС

В Подмосковье возбудили уголовное дело в отношении командующего 58 армией Южного военного округа. Его подозревают в пособничестве в превышении должностных полномочий. Это уголовное дело объединено с ранее возбужденным делом в отношении начальника штаба–первого заместителя командующего войсками ЮВО.

Следствие установило, что в 2005 году фигуранты обоих дел, занимавшие тогда другие должности, договорились о незаконном откомандировании двух военнослужащих из войсковой части 06705. Один из откомандированных, солдат срочной службы, незаконно отсутствовал в части 28 месяцев. За это время он получил звание старшего сержанта и заключил контракт с военным ведомством. Второй - старший прапорщик не прибывал в часть почти 26 месяцев. Командующий 58 армией, который тогда являлся замначальника штаба войсковой части 06705, скрывал их отсутствие на службе. Он организовал издание не соответствующих действительности приказов об их убытии в отпуска, командировки, а также присвоении им очередных воинских званий.

Все это время отсутствующие военнослужащие занимались ремонтными работами и собиранием мебели в служебной квартире другого фигуранта уголовного дела, будущего первого заместителя командующего войсками ЮВО в Москве. Кроме того, один из военнослужащих выполнял его личные поручения, а другой – более полутора лет охранял его частный дом в Тверской области, сообщает пресс-служба Следственного комитета России. Оба военнослужащих были незаконно трудоустроены в фирме, возглавляемой дочерью и зятем генерала.

Первому заместителю командующего войсками ЮВО предъявлено обвинение в совершении преступлений по статьям "Превышение должностных полномочий" и "Использование заведомо подложного документа".