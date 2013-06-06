На экс-гендиректора пригородной пассажирской компании завели дело

Фото: ИТАР-ТАСС

Бывшего гендиректора Московско-Тверской пригородной пассажирской компании (МТ ППК) Евгения Хмелевских подозревают в злоупотреблении полномочиями. По данным следствия, он перечислил своим близким 4,5 миллиона рублей в качестве арендной платы за ограждения железнодорожной платформы.

Как сообщает Московская межрегиональная транспортная прокуратура, в апреле 2011 года Хмелевских заключил с коммерческой организацией договор подряда на установку ограждения пассажирской платформы на территории столичного Ленинградского вокзала. При этом он потребовал от главы компании-подрядчика продать все материалы другой организации. Учредителями второй фирмы были его близкие, зарегистрированные в одной квартире с подозреваемым.

После этого фирма получила от пассажирской компании 4,5 миллиона рублей в качестве арендных платежей. Они перечислялись с мая 2011 по февраль 2013 года.

Как следует из сообщения транспортной прокуратуры, близость коммерческой компании и экс-главы МТ ППК свидетельствует о явной заинтересованности последнего в принятии решения о заключении договора аренды вопреки законным интересам МТ ППК. Своими действиями Хмелевских "причинил данной организации существенный вред".

Расследование уголовного дела контролируется Северной транспортной прокуратурой.

Хмелевских был гендиректором МТ ППК с сентября 2009 по ноябрь 2011года. Компания обеспечивала потребность населения в перевозках пригородным железнодорожным транспортом на территории Московской, Тверской, Новгородской и Ярославской областей.