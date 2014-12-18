В 2015 году все бригады "скорой помощи" получат планшеты

Бригадам "скорой помощи" выдадут планшеты в 2015 году

В 2015 году городские бригады "скорой помощи" оснастят планшетами. Об этом M24.ru сообщил главный врач Станции скорой и неотложной медицинской помощи им. А.С. Пучкова Николай Плавунов. По его словам, мобильные устройства позволят врачам быстрее заполнять карты вызова при работе с пациентами, а также передавать данные о вызове в городские поликлиники. Всего в Москве работает более 1 тысячи бригад "скорой", каждая из них получит по планшету.

Бригады "скорой помощи" получат новые абонентские комплекты для приема вызовов. "Это будут планшеты. Они заменят мини-компьютеры. С помощью планшетов бригада сможет на месте вносить данные о пациенте в карту вызова в электронном виде. Сейчас они получают их в бумажном виде и все пишут вручную", - рассказал Плавунов.

В 2015 году планируется раздать по одному планшету на бригаду "скорой помощи". "Этот планшет всегда будет у них при себе. Впоследствии электронные данные о вызовах можно будет также передавать в аналитическую систему поликлиники. Тогда врачи будут в режиме реального времени видеть, что к их пациенту выезжала машина скорой помощи", - рассказал Плавунов.

Он также отметил, что в этом году столичные власти начали распределять машины "скорой помощи" по принципу "экономической локализации". "Когда мы видим, что в каком-то районе Москвы идет рост числа вызовов, и их количество превышает плановый показатель, мы перемещаем туда часть карет из более спокойных районов", - пояснил главный врач "скорой помощи". Дополнительные бригады работают в "горячих точках" до нормализации ситуации.



Ранее столичные власти сообщали, что скоро бригады "скорой помощи" смогут также вести статистику пациентов-мигрантов. Все вызовы разделят на пять групп: москвичи, жители Подмосковья, иностранцы, жители других регионов России и граждане без документов. Благодаря этому город сможет посчитать точное количество расходов на обслуживание мигрантов и лиц без документов. В 2015 году на "скорую помощь" мигрантам без полисов Москва выделит 1,7 млрд рублей.



Председатель неформального профсоюза работников "скорой помощи" "Фельдшер.ру" Дмитрий Беляков отметил, что внедрение планшетов существенно сократит количество работы для сотрудников "скорой". По его словам, сейчас многие работники бригад вынуждены заполнять карточки уже после смены, потому что в пути и во время визита на это не хватает времени.

Он также отметил, что формы для карт следует сделать стандартизированными и сократить количество формальностей при их заполнении. "Рукописные карты приходится заполнять очень долго, там много ненужной писанины. Например, мы должны давать ссылки на алгоритмы оказания помощи. Кроме того, рукописные карты часто не принимают в фонде ОМС, ссылаясь на то, что они неразборчиво заполнены",- пояснил эксперт.

Президент Лиги защитников пациентов Александр Саверский отметил, что, получив информацию с планшетов, сотрудников "скорой" и врачи поликлиник смогут корректировать лечение своих пациентов в стационарах. "Например, врач может сообщить в больницу, куда госпитализируют пациента, что у того непереносимость каких-либо медикаментов, или сообщить важные детали из истории болезни пациента, которые отразятся на его лечении",- заявил эксперт. Особенно важными могут оказаться сведения от акушеров женской консультации, которые могут передать в роддом.

Эксперт также поддержал решение о перераспределении машин "скорой" по районному принципу. "В центре, например "скорая" приезжает всего за 8 минут, а в некоторых загруженных районах на окраинах можно прождать иногда и 30. Если несколько машин перераспределить внутри "пикового" района, то время ожидания сократится минут на 10. При этом для центра оно увеличится не более чем до 12 минут", - отметил эксперт.

Дарья Миронова