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Законы

31 июля 2014, 09:35

Госдума рассмотрит закон об увеличении штрафов для таксистов-нелегалов

штрафы законопроекты Госдума законы нелегальные таксисты

Штрафы для нелегальных таксистов могут увеличить в 6 раз

Депутаты Госдумы предложили увеличить штрафы для нелегальных таксистов в шесть раз – с 5 до 30 тысяч рублей, соответствующий законопроект ГД рассмотрит уже осенью, передает телеканал "Москва 24".

При этом за повторное нарушение у водителей также будут забирать права на срок до полугода. По мнению авторов документа, сейчас около 60% таксистов работают в "тени", и ужесточение наказания вынудит нелегальных извозчиков получать лицензии.

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Кроме того, не все водители готовы платить за перекраску авто в связи с введением единого цвета такси - покраска одной машины может обойтись в 50 тысяч рублей.

Как отмечает "Российская газета", вместе с тем депутаты хотят снизить штрафы для легальных таксистов - за нарушение правил извоза они заплатят максимум 5 тысяч рублей.

В настоящее время за утерю "магнитных поясов", удерживающих "шашечки", таксисту придется заплатить 2,5 тысячи рублей, должностному лицу - 10 тысяч, а юридическому - до 50 тысяч.

Также авторы законопроекта попытаются отменить квоты на количество таксистов – разрешения в РФ получили около 400 тысяч человек, в то время как на рынке услуг насчитывается до 1,5 миллиона извозчиков.

"Москва в цифрах": Число легальных такси увеличится в 1,5 раза

Напомним, с июля 2012 года владельцы таксомоторов должны в обязательном порядке получить лицензию, а на каждую машину установить опознавательный фонарь и нанести цветографическую схему. При этом к концу этого года в Москве будут работать 55 тысяч легальных такси.

Недавно для московских такси установили еще одно требование – 1 июля 2013 года вступил в силу городской закон, обязывающий легковые такси "иметь желтую цветовую гамму кузова". Перекрасить машины нужно до 1 июля 2018 года.

Сейчас на шести железнодорожных вокзалах в Москве действуют линии автоматизированной подачи такси. Такую линию планируется организовать и у аэропорта "Внуково". Машины легальных перевозчиков смогут заезжать на бесплатную стоянку через шлагбаум по специальной карточке, в которой будет прописан номер авто и номер разрешения на перевозку.

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