Работодателей будут штрафовать за несоблюдение условий труда в жару

Фото: ИТАР-ТАСС

Роструд намерен штрафовать работодателей, которые нарушают условия труда во время жары, сообщает во вторник, 29 июля, ИТАР-ТАСС.

В настоящее время на больше части европейской территории России установилась жаркая погода. В дневные часы столбик термометра часто превышает отметку в 30° по Цельсию.

"Работа в душных некондиционируемых помещениях может стать причиной обострения хронических заболеваний. Поэтому в интересах работодателя обеспечить комфортный температурный режим в офисах и производственных помещениях", - цитирует информагентство начальника управления федерального надзора за соблюдением трудового законодательства Роструда Егора Иванова.

По его словам, права работников во время жары защищают нормы СанПиНа (санитарные нормы), согласно которым, если температура в рабочем помещении приблизилась к отметке 28,5°, то рекомендуется сокращать продолжительность рабочего дня на 1 час. При повышении температуры до 29° - на 2 часа, при температуре 30,5° - на 4 часа.

Помимо прочего, работодатель должен обеспечить безопасные условия труда согласно Трудовому кодексу. Например, работникам могут предоставлять краткосрочные оплачиваемые отпуска. Они оплачиваются как время простоя по причинам, не зависящим от работодателя и работника, в размере не менее 2/3 от средней зарплаты.

Кроме того, во время жаркой погоды работодатель может перенести работу некоторых работников на дом, а также продлить обеденный перерыв или изменить график. Работодатель обязан следить и за тем, чтобы в рабочих помещениях всегда была доступна чистая питьевая вода и аптечка с необходимыми препаратами.

Отметим, что эти особенности должны быть прописаны в дополнительных соглашениях к трудовому договору.

Ранее M24.ru сообщало, что московское управление МЧС объявило в столице экстренное предупреждение из-за сильной жары. Предупреждение действует до 8 вечера.

Кроме того, столичные экологи прогнозируют во вторник, 29 июля, в Москве самый высокий - "красный" - уровень опасности жары и загрязнения воздуха.

Москвичи спасаются от аномальной жары в социальных центрах

Ранее предупреждение о сильной жаре выпустило подмосковное управление МЧС. Оно также действует до 20.00. В настоящее время в отдельных районах Москвы и области воздух прогрелся до 31,9°.

Напомним, понедельник, 28 июля, стал самым жарким днем с начала года. К вечеру температура воздуха на базовой метеостанции на ВДНХ составила 31,9°. На этой неделе жара будет только усиливаться. К выходным температура может подняться до +35°, а первая неделя августа обещает стать самой жаркой за все лето.

Жара негативно сказывается на самочувствии людей, снижается работоспособность. Поэтому в МЧС советуют усилить контроль на потенциально опасных объектах производства. В такую погоду необходимо пить больше жидкости, носить светлую одежду из натуральных тканей и по возможности сократить пребывание на солнце.

Отдохнуть днем можно в "комнатах прохлады", открывшихся при московских центрах социального обслуживания. Они оборудованы кондиционерами, кулерами с холодной водой, телевизорами, креслами. Здесь также есть книги и журналы. Центры работают с понедельника по четверг с 9.00 до 20.00, в пятницу с 9.00 до 18.45, в субботу с 9.00 до 17.00.

Из-за жары на вокзалах у пригородных зон организовали пункты выдачи воды, а сотрудники московской и областной Госавтоинспекций пообещали как можно быстрее оформлять ДТП.