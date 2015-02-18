Контролеры предложили поднять штраф за безбилетный проезд в 2,5 раза

Штрафы за безбилетный проезд в Москве могут существенно вырасти

Московские контролеры предлагают повысить штраф за безбилетный проезд с 1 тысячи до 2,5 тысяч рублей. Об этом в интервью M24.ru заявил глава ГКУ "Организатор перевозок" Сергей Дьяков. По его словам, учреждение обратится с таким предложением в Мосгордуму.

"Я думаю, что надо уравнять штраф за безбилетный проезд и за использование чужой социальной карты. То есть повысить денежное наказание с 1 тысячи до 2,5 тысяч рублей", - сказал Дьяков.

По его словам, сейчас многие "зайцы", увидев контролера, прячут "бабушкину" соцкарту. "Обыскивать их мы не имеем права. Поэтому приходится штрафовать их как безбилетников на 1 тысячу рублей, а не на 2,5 тысячи. Единый штраф позволит избежать таких коллизий. Сейчас мы прорабатываем этот вопрос, если будет решено, что это экономически целесообразно, выйдем с таким предложением в Мосгордуму", - отметил он. По мнению главы ГКУ "Организатор перевозок", увеличение штрафа заставит "зайцев" платить за проезд.

Дьяков добавил, что прорабатываются также другие способы борьбы с "самыми злостными нарушителями". Например, информирование работодателей и учебные заведения о том, что безбилетник не оплатил штраф.Но внедрение подобной меры "осложняется тем, что нарушители не называют мест своей работы или учебы".

Напомним, что штраф за безбилетный проезд в Москве составляет тысячу рублей, за проезд по чужой соцкарте – 2,5 тысячи рублей. "Зайцам" дается 10 дней на обжалование штрафа и еще 60 дней на его оплату. Тех, кто не "погасит" квитанцию за этот срок, признают должниками и передают судебным приставам. За накопленные долги более 10 тысяч рублей "зайца" могут не выпустить за границу.

По словам Дьякова, в октябре 2014 года управление ФССП по Москве создало три межрайонных отдела, специализирующихся на штрафах от столичных госструктур. За четыре месяца работы ГКУ "Организатор перевозок" направило им 110 тысяч исполнительных дел. 42 процента дел на 58 млн рублей приставы уже взыскали. А всего за 2014 год Федеральная служба судебных приставов взыскала более полумиллиарда рублей штрафов с "зайцев". Это те штрафы, которые граждане отказываются платить добровольно.

Полное интервью с Сергеем Дьяковым читайте по ссылке.

Марина Курганская