13 марта 2014, 09:59

Безопасность

На севере Москвы с начала года обнаружили более ста самостроев

Фото: ИТАР-ТАСС

В Северном округе Москвы с начала 2014 года было обнаружено около 100 незаконно построенных объектов, передает телеканал "Москва 24".

При этом площади снимали торговые фирмы, у которых истек срок аренды. Это дает право столичным властям снести постройки.

Напомним, в 2013 году в Москве было выявлено почти 500 тысяч квадратных метров незаконных построек.

В большинстве случаев с незаконным захватом городской земли материалы дела направляются в суд, и накладывается штраф от 30 тысяч рублей.

Металл, дерево и пенопласт, оставшийся после разбора, отвозят на специальный склад. Все это будет храниться там до того момента, пока не обнаружится хозяин имущества. Если этого не произойдет, то весь материал отправится на свалку.

штрафы снос зданий самострои

