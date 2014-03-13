На севере Москвы с начала года обнаружили более ста самостроев

Фото: ИТАР-ТАСС

В Северном округе Москвы с начала 2014 года было обнаружено около 100 незаконно построенных объектов, передает телеканал "Москва 24".

При этом площади снимали торговые фирмы, у которых истек срок аренды. Это дает право столичным властям снести постройки.

Напомним, в 2013 году в Москве было выявлено почти 500 тысяч квадратных метров незаконных построек.

В большинстве случаев с незаконным захватом городской земли материалы дела направляются в суд, и накладывается штраф от 30 тысяч рублей.

Металл, дерево и пенопласт, оставшийся после разбора, отвозят на специальный склад. Все это будет храниться там до того момента, пока не обнаружится хозяин имущества. Если этого не произойдет, то весь материал отправится на свалку.