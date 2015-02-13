Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Город

13 февраля, 11:35

Управы нескольких районов оштрафовали по искам Мосжилинспекции

штрафы благоустройство ремонт Мосжилинспекция управы

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Управы нескольких столичных районов оштрафованы судом по искам Мосжилинспекции, сообщает пресс-служба ведомства.

В частности, в Бабушкинском районе управу оштрафовали на 20 тысяч рублей. В пресс-службе отметили, что учреждение не исполнило предписания по созыву общего собрания жильцов.

Управу района Хамовники оштрафовали на 10 тысяч рублей за нарушения, связанные с деятельностью управляющей организации. ГБУ "Жилищник" Басманного района выплатит 40 тысяч за неудовлетворительное содержание и эксплуатацию домов.

Кроме того, организацию "Лакистройтехно", не исполнившую обязательства по ремонту, оштрафовали на 10 тысяч рублей. Такой же штраф назначен компании "Бамос Трейд", которая не восстановила кровли домов.

Сайты по теме

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать