Управы нескольких районов оштрафовали по искам Мосжилинспекции

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Управы нескольких столичных районов оштрафованы судом по искам Мосжилинспекции, сообщает пресс-служба ведомства.
В частности, в Бабушкинском районе управу оштрафовали на 20 тысяч рублей. В пресс-службе отметили, что учреждение не исполнило предписания по созыву общего собрания жильцов.
Управу района Хамовники оштрафовали на 10 тысяч рублей за нарушения, связанные с деятельностью управляющей организации. ГБУ "Жилищник" Басманного района выплатит 40 тысяч за неудовлетворительное содержание и эксплуатацию домов.
Кроме того, организацию "Лакистройтехно", не исполнившую обязательства по ремонту, оштрафовали на 10 тысяч рублей. Такой же штраф назначен компании "Бамос Трейд", которая не восстановила кровли домов.
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