Власти отложили введение ограничений для грузовиков низких экологических классов

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Столичные власти перенесли сроки введения ограничений для грузовиков низких экологических классов. Кроме того, снизятся и штрафы для легальных маршруток. Эти решения были приняты на президиуме правительства, на котором был принят антикризисный план.

Напомним, проект постановления об экологических ограничения для автомобилей и дизайн дорожного знака "Грязный выхлоп" Минтранс разработал в августе прошлого года. Минприроды также предлагало маркировать экологически "вредные" автомобили специальными стикерами и не пускать их в центры крупных городов.

В Москве с 1 сентября 2015 года должны были запретить въезд на МКАД грузовикам экологического класса ниже "Евро-2", а в пределы Третьего транспортного кольца – фурам ниже "Евро-3". В столице не продают бензин ниже четвертого экологического класса.

Чем вредны выхлопные газы грузовых автомобилей

Кроме того, с 1 сентября въезд в Москву собирались запретить автобусам экологического класса ниже "Евро-3". В настоящее время грузовикам ниже класса Евро-2 запрещено въезжать в пределы ТТК, но для МКАД экологических ограничений нет.

Напомним также, что в маршрутные перевозки в городе организуют по новой модели. Уже объявлен первый конкурс. Все автобусы должны будут соблюдать единые требования и оформлены в одном стиле. Победитель станет обслуживать два маршрута: №199к и №368.

Максимальная стоимость лота составляет 124 миллиона рублей. Победитель в течение пяти лет будет перевозить горожан на автобусах различной вместимости: от 19 до 85 пассажиров. При этом важно, чтобы машина соответствовала всем требованиям и была не старше двух лет.

Отметим, что сейчас в Москве работает 69 частных перевозчиков. Контроль за ними возложен на ГКУ "Организатор перевозок". При этом эксплуатация несогласованных городских маршрутов, согласно Административному кодексу города, карается штрафом для граждан в размере 4 тысяч рублей (при повторном нарушении - 5 тысяч), а для юридических лиц - 50 тысяч рублей (при повторном - 100 тысяч).

14 октября 2014 года было подписано постановление правительства Москвы, согласно которому частные перевозки будут осуществляться только по госзаказу. А до конца третьего квартала 2015 года в городе должно остаться 600 микроавтобусов, остальной подвижной состав частные перевозчики должны будут заменить на автобусы вместимостью 40-100 мест. При этом весь частный транспорт перейдет на общие городские стандарты, а значит, там можно будет расплачиваться городскими проездными билетами по утвержденным тарифам - единый билет, "Тройка" и "90 минут".