Световой флешмоб пройдет в парке искусств МУЗЕОН

Фото: muzeon.ru

В парке искусств МУЗЕОН 4 января пройдет световой музыкальный флешмоб "MP3-Эксперимент". Принять участие могут все желающие.

Для того, чтобы стать частью синхронного действия, необходимо скачать mp3-файл со сценарием флэшмоба, загрузить композицию на свой mp3-плеер или мобильный телефон. Важное примечание: трек не нужно предварительно слушать.

С собой нужно взять маску, фонарик, фотоаппарат со вспышкой, неоновую палочку или любой другой светящийся предмет. Нельзя приносить с собой лазерные указки, фейерверки и свечи.

Также захватите часы с секундной стрелкой, чтобы сверять время начала флешмоба.

Как отметили организаторы, в парк нужно прийти заранее, до 17.00 вести себя естественно и незаметно, а ровно в пять вечера нажать кнопку PLAY на своем плеере.

Добавим, что флешмоб "MP3-Эксперимент" организовывает нью-йоркская комедийная группа Improv Everywhere. "MP3-Эксперимент" провели уже на пяти континентах.

"Improv Everywhere известны многократными флешмоб-акциям по всему свету. В их числе легендарная акция "Замри Гранд Централ!", нашествие героев "Звездных Войн" в метрополитенах Нью-Йорка и Парижа, дни No Pants в крупнейших городах мира, спонтанные мюзиклы в крупных моллах, mp3-эксперименты в городских парках планеты", - сообщили в МУЗЕОНе.

Первый "Mp3 Experiment" в Москве прошел 14 мая этого года. Тогда в парке искусств МУЗЕОН собралось несколько сотен участников и порядка двух тысяч зрителей.