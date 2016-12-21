Детский омбудсмен прокомментировал ситуацию в столичной спецшколе

Уполномоченный по правам ребенка в Москве Евгений Бунимович прокомментировал ситуацию в столичной спецшколе, ученики которой забаррикадировались в одной из комнат и требовали отставки руководства заведения, передает телеканал "Москва 24".

"В школе есть свой режим, в том числе, там проходят проверки личных вещей. И в этот раз детей проверка очень обидела, потому что некоторые вещи были разбросаны, какая-то фотография была мятой. Они заперлись на 15 минут, сидели, а потом, как сами говорят, вступили в диалог", – сказал Бунимович.

В свою очередь глава департамента социальной защиты населения города Москвы Владимир Петросян считает, что раздувать проблему не стоит.

"Никаких побоев ни со стороны ребят, ни со стороны учителей не было. И не нужно раздувать и придумывать ситуацию. Ребята ничего не поломали. Просто они заперлись в комнате – всего 14 человек. Почему так много полиции? Потому что администрация школы по инструкции была обязана нажать кнопку. Естественно, приехали коллеги и помогли разрулить ситуацию", – сказал он.

При этом, как полагает один из бывших выпускников спецшколы Николай Лябин, на такой шаг подростки просто так бы не пошли.