Новые этно-пособия научат школьников толерантности

ИТАР-ТАСС

В московские школы будут внедрять пособие "Этно-Москва". С помощью него власти планируют воспитать толерантность у учеников средних и старших классов. Об этом газете "Известия" рассказала пресс-секретарь столичного департамента межрегионального сотрудничества, национальной политики и связей с религиозными организациями Анастасия Старостина.

По словам пресс-секретаря, цель пособия - "воспитание у детей разных национальностей взаимоуважения друг к другу и к традициям". В издание войдет информация о праздниках и других событиях национальных меньшинств, об «этнических достопримечательностях» города, в том числе о мечетях, синагогах и так далее. Также в книгу планируется включить экскурсионные маршруты с национальным акцентом, например, "Москва татарская".

"Издание планируется напечатать для всех школ Москвы. Будут также разработаны методические рекомендации для преподавателей по использованию этого пособия", - сказала Старостина.