Выпускников в парке Горького ждут эквилибристы, игровой коридор и водное шоу

Фото: пресс-служба "Московского выпускного – 2015"

В парке Горького в ночь с 19 на 20 июня пройдет празднование школьного выпускного. В эту ночь парк будет открыт только для выпускников столичных школ.

В 2015 году праздник будет посвящен личностям, изменившим историю страны, среди которых силач Иван Поддубный, ученый Михаил Ломоносов, поэт Владимир Маяковский, космонавт Юрий Гагарин и другие.

Сразу после входа в парк выпускников ждет красная ковровая дорожка. Их встретят артисты оригинального жанра, мимы, эквилибристы и акробаты. Всю ночь на аллеях парка будет работать игровой коридор, в котором можно будет посостязаться в меткости, ловкости и силе за призовые очки. Фотобудки и атмосферные декорации превратят пространство парка в "территорию подвигов" и помогут сделать тысячи фотоснимков.

Фото: пресс-служба "Московского выпускного – 2015"

В 22.20 перед главным фонтаном состоится танцевальное представление с участием 100 лучших брейкдансеров от московской "Хип-Хоп Академии". В эту ночь артисты будут танцевать не только на земле, но и в воздухе.

Для выпускников организуют две зоны отдыха: у Пионерского пруда и около главной сцены. В первой зоне выпускники смогут поиграть в любимые настольные игры, а во второй – послушать выступления артистов разговорного жанра.

В зоне отдыха около главной сцены будет работать "открытый микрофон", где при желании выпускники смогут показать свои таланты: сыграть на гитаре, исполнить любимую песню или признаться кому-то в любви. Кроме того, для участников праздника в этом году будет разработано специальное приключение: каждый выпускник получат многоэтапное секретное сверхзадание.

Фото: пресс-служба "Московского выпускного – 2015"

По сложившейся традиции в полночь выпускников поздравит Сергей Собянин, а сразу после торжественной части состоится самое увлекательное событие этой ночи – водное шоу. Со дна Пионерского пруда в воздух взлетят светящиеся фигуры участников акробатического коллектива на фоне красочной 3D-проекции. Кульминацией праздника станет праздничный фейерверк.

После этого на главной сцене начнется концерт, на котором выступят исполнители, выбранные выпускниками московских школ на портале "Активный гражданин". Концерт завершится дискотекой, которая продлится до 06.00. Утром выпускники выпустят в небо тысячи воздушных шаров, загадав заветные желания.

Масштабное празднование выпускного будет проводиться в парке Горького в третий раз. Организаторами мероприятия выступают департамент культуры Москвы, парк Горького и Мосгорфест.