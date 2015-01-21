Валерий Брагин войдет в штаб сборной России на матчи Евротура с чехами

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Главный тренер молодежной сборной России по хоккею Валерий Брагин войдет в состав главной команды страны на матчи Евротура с чехами, сообщает "Р-Спорт".

5 и 7 февраля сборная России проведет два матча против команды Чехии в рамках Евротура.

Напомним, под руководством Брагина российская "молодежка" в этом году завоевала серебро на чемпионате мира в Канаде.

Ранее генеральный менеджер главной национальной команды Андрей Сафронов заявлял, что тренерский штаб сборной России во главе с Олегом Знарком должен пригласить несколько хоккеистов молодежной сборной страны для участия в играх Евротура,

"Есть целый ряд ребят в молодежной сборной, на которых нужно обратить внимание. На сегодняшний момент мы их имена опустим. В феврале будет Евротур, штаб главной команды посмотрит и, думаю, кое-кто из этих ребят получит приглашение на этот Евротур", - сказал Сафронов.