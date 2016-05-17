Сборная России по хоккею потеряла шансы на первое место в группе

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Сборная России по хоккею потеряла все шансы на первое место в группе А на чемпионате мира по хоккею. Россияне поспорят за второе место со шведами.

Чехи в своем последнем матче группового этапа обыграли швейцарцев со счетом 5:4 и стали недосягаемыми для россиян. Даже если команда Знарка в основное время разберется со шведами, то не сможет опередить чехов из-за отрицательного итога личной встречи.

Поединок между Россией и Швецией, таким образом, определит расклад второго и третьего места в группе А.

Стоит отметить, что занявший второе место в группе А сыграет с Германией, а чехам уже точно достанется США.

Соперник для занявшего третье место определится по итогам противостояния Канады и Финляндии, и им станет проигравший в этом поединке.