Российские биатлонисты выиграли золото в супермиксте на этапе Кубка мира в Чехии

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Российские биатлонисты выиграли золото в супермиксте на седьмом этапа Кубка мира в чешском Нове-Место.

Яна Романова и Алексей Волков стали первыми с результатом 35 минут 43,3 секунды. Второе место у команды Норвегии (+21,5 секунды), третьими пришли украинцы с отставанием в 24,6 секунды.

Стоит отметить, что россияне стали победителями первого в истории биатлона супермикста, официально вошедшего в программу Кубка мира. В прошлом сезоне в тестовом супермиксте россияне Екатерина Шумилова и Тимофей Лапшин заняли второе место.