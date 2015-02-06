Российские биатлонисты выиграли золото в супермиксте на этапе Кубка мира в Чехии

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Российские биатлонисты выиграли золото в супермиксте на седьмом этапа Кубка мира в чешском Нове-Место.
Яна Романова и Алексей Волков стали первыми с результатом 35 минут 43,3 секунды. Второе место у команды Норвегии (+21,5 секунды), третьими пришли украинцы с отставанием в 24,6 секунды.
Стоит отметить, что россияне стали победителями первого в истории биатлона супермикста, официально вошедшего в программу Кубка мира. В прошлом сезоне в тестовом супермиксте россияне Екатерина Шумилова и Тимофей Лапшин заняли второе место.
СупермикстФормат супермикста: женщине и мужчине необходимо пробежать четыре этапа (по два каждому), три из которых длиной 3,1 километра, а последний на полтора километра длиннее за счет круга после заключительной стрельбы. С общего старта уходят женщины, финиш за мужчинами, а на огневом рубеже за каждый промах положен 75-метровый (в два раза короче традиционного) штрафной круг.